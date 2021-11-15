Донька переможця конкурсу на посаду судді Конституційного суду живе у Москві (фото)

Поліна Сибіга називає Москву своїм улюбленим містом

Координатор Громадської ради доброчесності, голова правління фундації Dejure Михайло Жернаков заявив, що дочка переможця конкурсу на посаду судді Конституційного суду Олександра Сибіги мешкає у Москві. Про це активіст написав у Facebook.

«Фешн-блогерка і папина дочка Поліна живе в Москві, столиці країни-агресора РФ, і радіє тортам у стилі «рабочій і колхозніца». А тато, колишній суддя Вищого господарського суду, тут готується зайняти місце в суді, який має боронити українську державність», – написав Журнаков.

Громадська організація «Центр протидії корупції» також вказує на те, що «папина дочка» називає Москву своїм улюбленим містом.

«Мало нам судді КСУ Завгородньої, чоловік якої – громадянин Росії та отримує пенсію із Москви. От мало», – обурюються активісти у Facebook

«Втім, якщо члени комісії закрили очі на будинок Сибіги на 700+ квадратів, дві квартири в Києві і сім ділянок у столиці й області, Теслу за $90 тисяч, золоті годинники, то що тут говорити про доньку, яка три роки тому поїхала вчитися в Москву», – додають у «Центрі протидії корупції.

Раніше повідомлялося, що відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький виграв справу у Конституційного суду щодо відшкодування йому 903,9 тис. грн суддівської винагороди.

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