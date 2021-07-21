Тупицький до Конституційного Суду не повернеться попри будь-які сценарії, – Веніславський

Немає підстав вважати, що він може повернутися у КСУ, раз президент його відсторонив

Олександр Тупицький після відсторонення намагається повернутись у Конституційний Суд. Однак цього точно не станеться.

Таку думку висловив представник президента у КСУ Федір Веніславський на 24 каналі.

Він запевнив, що щодо Тупицького відкрито багато кримінальних проваджень, а тому немає підстав вважати, що він може повернутися у КСУ.

«Є 100% важелі впливу з боку президента України (щоб не допустити цього)», – зазначив нардеп.

За словами Веніславського, Тупицький – одіозна особа, яка, за рішенням Ради нацбезпеки та оборони, становить загрозу національній безпеці України.

Зеленський знає, як не допустити таку людину до виконання важливих функцій у КСУ.

Нагадаємо, Олександра Тупицького звинувачують у наданні неправдивих свідчень та підкуп свідка. За інформацією слідчих, це сталося у 2018 році в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду втікача Віктора Татькова.

Наприкінці 2020 року відсторонив його з посади очільника Конституційного Суду.

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