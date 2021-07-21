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    Тупицький до Конституційного Суду не повернеться попри будь-які сценарії, – Веніславський

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    Тупицького називають одіозним - Тупицький до Конституційного Суду не повернеться попри будь-які сценарії, – Веніславський
    Тупицького називають одіозним

    Немає підстав вважати, що він може повернутися у КСУ, раз президент його відсторонив

    Олександр Тупицький після відсторонення намагається повернутись у Конституційний Суд. Однак цього точно не станеться.

    Таку думку висловив представник президента у КСУ Федір Веніславський на 24 каналі.

    Він запевнив, що щодо Тупицького відкрито багато кримінальних проваджень, а тому немає підстав вважати, що він може повернутися у КСУ.

    «Є 100% важелі впливу з боку президента України (щоб не допустити цього)», – зазначив нардеп.

    За словами Веніславського, Тупицький – одіозна особа, яка, за рішенням Ради нацбезпеки та оборони, становить загрозу національній безпеці України.

    Зеленський знає, як не допустити таку людину до виконання важливих функцій у КСУ.

    Нагадаємо, Олександра Тупицького звинувачують у наданні неправдивих свідчень та підкуп свідка. За інформацією слідчих, це сталося у 2018 році в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду втікача Віктора Татькова.

    Наприкінці 2020 року відсторонив його з посади очільника Конституційного Суду.

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    Теги: суд Конституційний суд президент Федір Веніславський Олександр Тупицький
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    Тупицький до Конституційного Суду не повернеться попри будь-які сценарії, – Веніславський