Позачерговий з’їзд суддів обере нових членів Вищої ради правосуддя

Рада суддів України скликає ХІХ позачерговий з'їзд суддів України на грудень 2021 року

У двох членів ВРП 5 березня 2022 року закінчуються повноваження

22–23 грудня 2021 року відбудеться ХІХ позачерговий з’їзд суддів України. Про це повідомила Рада суддів України.

У порядку денному з’їзду суддів – питання про обрання членів Вищої ради правосуддя.

Голова РСУ Богдан Моніч пояснив, що 5 березня 2022 року закінчуються повноваження у двох членів ВРП, які обиралися з’їздом суддів України. Це судді Володимир Говоруха та Лариса Швецова.

«Відповідно до закону ми маємо скликати з'їзд не пізніше, як за два місяці до завершення повноважень членів ВРП. Ми закон порушувати не будемо», – зазначив Моніч, обгрунтовуючи необхідність скликання з'їзду.

За скликання ХІХ позачергового з’їзду суддів України проголосували усі 28 членів Ради суддів України, які брали участь у засіданні.

Секретаріат ВРП здійснюватиме прийом документів від кандидатів на посаду члена ВРП для обрання з’їздом суддів України з 8 листопада 2021 року.

Дата завершення прийому документів – 24:00 21 листопада 2021 року.

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