Тупицький заявив про знищення Конституційного суду

Суддя звинувачує в цьому Офіс президента

Верховний суд прийняв рішення скасувати указ президента України про звільнення Олександра Тупицького з посади судді КСУ, у Зеленського це оскаржили. Сам Тупицький зробив заяву через ситуацію навколо КСУ. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Раніше Офіс президента намагався і зовсім забрати справу Тупицького з Верховного суду і говорив, що його повинен розглядати КСУ.

«Вони таким «маневром» зловживають, розраховуючи на те, що Конституційний суд його (подання, – ред.) ніколи не розгляне. Тому що КСУ на сьогоднішній день фактично знищений», – заявив Тупицький.

Нагадаємо, суддя Головатий заявив самовідвід у справі Тупицького, бо боїться здатися упередженим.

Як з’ясував «Главком», суддею-доповідачем із конституційного подання 49 обранців було визначено суддю Ігоря Сліденка. У жовтні 2020 року він також був доповідачем із «антикорупційного питання», рішення по якому спровокувало своєрідну конституційну кризу в країні.

Нагадаємо, 14 липня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду визнав незаконним указ президента Володимира Зеленського від 27 березня, яким він скасував указ свого попередника Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. У суді обгрунтували своє рішення тим, що президент не має повноважень не має повноважень звільняти суддю Конституційного суду.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив журналістам, що на це рішення суду буде подано апеляцію.

Як виявилося, президент Володимир Зеленський неприємно здивований рішенням Верховного суду про визнання протиправним його указу щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду й неодмінно скористається своїм правом на оскарження.

Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування в кримінальному провадженні через рішення Верховного суду щодо голови Конституційного суду України Олександра Тупицького. Справу проти суддів відкрили за «зловживання владою або службовим становищем». Повідомляється, що старший слідчий ДБР Кирило Петрухін попросив суддів надати завірену копію справи № 9901/96/21, рішення колегії суддів від 14 липня 2021 року, а також журнали судових засідань у цій справі.

До слова, Тупицький хоче відсудити у Конституційного суду понад 900 тис. грн.