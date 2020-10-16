Довибори до Ради на Чернігівщині: відомий аграрій Яковишин підтримав Ляшка
«Йду до парламенту, щоб захищати таких, як Яковишин», – заявив Ляшко
Лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який бере участь у довиборах в Верховну Раду на 208 окрузі Чернігівської області, підтримав відомий аграрій та меценат Леонід Яковишин.
Про це Олег Ляшко повідомив у Facebook.
«Дякую, Леоніде Григоровичу, за підтримку. Ваша віра в мене додає мені сил у боротьбі за наших селян, за нашу землю. Леонід Яковишин – один із найвідоміших аграріїв України, багато років керує успішним фермерським господарством «Земля і воля», платить найвищі пайові в країні – 18%, дбає про інфраструктуру сіл, де обробляють землю. Йду до парламенту, щоб захищати таких, як він, чесних і працьовитих аграріїв, які створюють робочі місця, платять податки і годують Україну», – заявив Ляшко.