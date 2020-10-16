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    Політика

    Довибори до Ради на Чернігівщині: відомий аграрій Яковишин підтримав Ляшка

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    Довибори до Ради на Чернігівщині: відомий аграрій Яковишин підтримав Ляшка

    «Йду до парламенту, щоб захищати таких, як Яковишин», – заявив Ляшко

    Лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який бере участь у довиборах в Верховну Раду на 208 окрузі Чернігівської області, підтримав відомий аграрій та меценат Леонід Яковишин.

    Про це Олег Ляшко повідомив у Facebook.

    «Дякую, Леоніде Григоровичу, за підтримку. Ваша віра в мене додає мені сил у боротьбі за наших селян, за нашу землю. Леонід Яковишин – один із найвідоміших аграріїв України, багато років керує успішним фермерським господарством «Земля і воля», платить найвищі пайові в країні – 18%, дбає про інфраструктуру сіл, де обробляють землю. Йду до парламенту, щоб захищати таких, як він, чесних і працьовитих аграріїв, які створюють робочі місця, платять податки і годують Україну», – заявив Ляшко.

    Леонід Яковишин – народний депутат України 12(1) скликання з березня 1990 (2-й тур) до квітня 1994 р. Він був заступником голови  Комісії Верховної Ради України з питань Чорнобильської катастрофи, член Комісії Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом (з 1993 року).
    З квітня 1994 року – радник виконувача обов’язків Прем’єр-міністра України Звягільського. Липень 1994 р.— червень 1995 р. — радник Прем’єр-міністра України Масола.
    В 2016 році видав книгу «З нестихаючим сердечним щемом» — статті, інтерв’ю, опубліковані в районних, обласних і центральних газетах за період з 1988-го по листопад 2016-го року. Продовжує регулярно публікуватися в газеті «Чернігівщина» та іншій місцевій періодиці.
    Олег Ляшко депутат Чернігівщина
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