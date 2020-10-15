У Запоріжжі невідомі обстріляли авто з кандидатом у депутати



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Під обстріл потрапив автомобіль ветерана війни на Донбасі та кандидата у депутати Сергія Кирика

Стрілянина сталася, коли кандидат у депутати їхав в автівців після зустрічі з виборцями

У четвер, 15 жовтня, у Запоріжжі невідомі особи стріляли по автомобілю ветерана війни на Донбасі, кандидата у депутати міської ради від партії «За майбутнє» Сергія Кирика, коли той залишав місце проведення зустрічі з виборцями.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що на момент інциденту в машині також знаходилася ще один кандидат у депутати Запорізької міськради Тетяна Лазаревич. Постраждалих внаслідок інциденту не має.

«Коли провели зустріч, сів у автомобіль і вирушав вже додому, і проїхавши десь 5-7 метрів, почув сильний стук, удар. Зупинився, вийшов з машини, і зрозумів, що це був не удар, а був постріл. Зі мною була колега по партії: вона чула якийсь хлопок. А в мне був Bluetooth в усі , і у зв’язку з тим, що в мне контузія, то я трохи не дочуваю, то зі своєї сторони почув сильний удар, і трохи скло посипалося», – розповів виданню Сергій Кирик.

Зустріч, з якої поверталися кандидати у депутати, відбувалася у Комунарському районі Запоріжжя. В ній також брав участь ще один претендент на місце депутат міської ради від «За майбутнє» нині діючий депутат облради Олег Буряк. Як розповів Кирик, жодних конфліктних ситуацій під час зустрічі з виборцями не було.

«У мене ніде – ані в моєму приватному житті, ні по роботі, ні в партійній діяльності – нема конфліктів. Два місяці ми вже спілкуємося з людьми, і навіть коли від’їздили, були такі дружні відносини з людьми. Я, чесно, сам шокований: в мирному житті ось так постріли…», – додав Кирик.

Зараз на місці події працює поліція, зокрема фахівці з балістики. Як повідомили у пресслужбі головного управління Національної поліції у Запорізькій області, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

До слова, у Харкові агітатор «Слуги народу» з ножем напав на активіста «Євросолідарності»

Нагадаємо, що у середу, 14 жовтня, у Солом’янському районі Києва озброєний ножем чоловік скоїв напад на волонтера партії «Удар».

Згодом подробиці про напад і стан потерпілого повідомив лідер партії «Удар», мер Києва Віталій Кличко. Він, зокрема, повідомив, що волонтера звати Станіслав, він є учасником АТО і на момент нападу невідомого роздавав на вулиці агітаційну пресу.

Пораненого волонтера-агітатора Станіслава 14 жовтня прооперували. Стан його стабілізувався. Нападник встиг нанести хлопцю вісім ножових поранень.

Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила, що чоловіка, який ножем поранив волонтера, вже затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому готується повідомлення про підозру у замаху на умисне вбивство.

Зауважимо, що цьогорічні місцеві вибори стають все більш небезпечними. Зокрема через те, що почастішали напади на агітаційні намети і самих агітаторів. Так, сьогодні на Чернігівщині через агітаційний намет сталася стрілянина.