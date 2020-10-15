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    СБУ перевірить регулярні візити голови НКРЕКП Тарасюка до Росії – Наливайченко

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    Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк&nbsp;після 2014 року регулярно відвідував Росію, в тому числі прямим залізничним сполученням Київ-Москва влітку 2018 року - СБУ перевірить регулярні візити голови НКРЕКП Тарасюка до Росії – Наливайченко
    Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк після 2014 року регулярно відвідував Росію, в тому числі прямим залізничним сполученням Київ-Москва влітку 2018 року

    Відвідини посадовими особами, які мають доступ до державної таємниці, країни-агресора неприпустимі, - ексголова СБУ

    Народний депутат Валентин Наливайченко ініціював перевірку Службою безпеки України цілей і обставин регулярних поїздок голови НКРЕКП Валерія Тарасюка до Росії після початку збройної агресії проти України. Про колишній голова СБУ повідомив на своїй сторінці Facebook і опублікував копію звернення до керівництва спецслужби.

    «Відвідини посадовими особами, які мають доступ до державної таємниці, країни-агресора неприпустимі. І всі факти таких поїздок повинні бути ретельно вивчені та перевірені», – заявив депутат.

    У зверненні Наливайченко попросив СБУ перевірити мету поїздок, встановити коло осіб, з якими зустрічався Тарасюк під час цих поїздок, і перевірити які саме питання він обговорював в країні-агресорі.

    «Факти регулярних поїздок Тарасюка до Росії виявила Тимчасова слідча комісія парламенту, яка досліджує причини виникнення кризи в енергетиці. Перші викриті ТСК факти порушень, в тому числі корупційних зловживань, викликали бурхливу реакцію і протидію з боку керівництва НКРЕКП. Однак ТСК продовжує досліджувати діяльність НКРЕКП і її голови, про подальші результати розслідування обов’язково інформуватиму», – підсумував Наливайченко.

    Нагадаємо, ТСК встановила, що після 2014 року Тарасюк регулярно відвідував Росію, в тому числі прямим залізничним сполученням Київ-Москва влітку 2018 року.

    Також ТСК встановила конфлікт інтересів у голови НКРЕКП Тарасюка. За інформацією ТСК, рідний брат голови НКРЕКП керує компанією «Еф енд Ем Україна», яка під час роботи Тарасюка в НКРЕКП працювала на ринку електроенергії і була контрагентом ряду державних підприємств енергетичного сектору.

    7 жовтня НАЗК розпочало перевірку Тарасюка через порушення антикорупційного законодавства. Після цього керівництво НКРЕКП заявило про начебто тиск з боку парламентської ТСК

    ТСК Росія СБУ НКРЕКП депутат НАЗК розслідування Україна Facebook Валентин Наливайченко
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