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    Політика

    Дубінський розповів, як захищався на фракції «Слуги народу»

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    Зеленський запропонував Дубінському добровільно вийти з фракції, той відмовився - Дубінський розповів, як захищався на фракції «Слуги народу»
    Зеленський запропонував Дубінському добровільно вийти з фракції, той відмовився

    Дубінський у своїй промові повторив, що іти з президентської фракції не збирається

    «Слуга народу» Олександр Дубінський заявив, що «соросята« вибрали наступною жертвою своїх «провокацій« голову президентської фракції Давіда Арахамію і, можливо, президента Володимира Зеленського

    Про це Дубінський повідомив в Telegram-каналі.

    Скандальний «слуга» Олександр Дубінський виклав на своєму каналі повний текст виступу на засіданні фракції «Слуга народу».

    Із його виступу випливає, що у всьому – зокрема, у санкціях проти нього самого, які Дубінський назвав провокацією – винні так звані «соросята». Конкретно він назвав Центр протидії корупції та нардепку від «Слуги народу» Анастасію Радіну.

    Наступними жертвами їхньої «незаконної діяльності» Дубінський назвав голову фракції «Слуга народу» Давіда Арахамію та «нескладно здогадатися» кого, вочевидь, натякаючи на президента Зеленського.

    Також Дубінський у своїй промові повторив, що іти з президентської фракції не збирається.

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    Раніше ЗМІ з посиланням на джерело в Слузі народу повідомили, що Володимир Зеленський закликав Олександра Дубінського вийти з фракції, але той відмовився.

    Президент запропонував зібрати голоси «за» і «проти» Дубінського і заявив, що готовий зустрітися з керівництвом фракції і обговорити подальші дії, пише УП.

    Повідомляється, що Зеленський порадив Дубінському не виправдовуватися і назвав звинувачення в бік ЦПК «дитячими», тому що «це не гілка влади, а громадська організація, щоб її критикувати».

    За словами джерела видання, суперечка Зеленського і Дубінського тривала понад пів години.

    Депутат ще не прокоментував цю інформацію.

    Нагадаємо, Олександр Дубінський потрапив під санкції США нібито за втручання в американські вибори. Сам він запевняє, що все це якесь непорозуміння, і вимагав термінових зборів фракції, на яких хотів свою позицію довести. Натомість пішли розмови, що Дубінського можуть виключити з фракції, аби не дратувати заокеанських партнерів.

    Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського за двома статтями.

    У розпал президентських перегонів у США нардеп Андрій Деркач оприлюднив записи, на яких, як він стверджує, нібито записані переговори п’ятого президента Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом, а також з президентом РФ Володимиром Путіним.

    Пізніше Дубінський і Деркач на спільній пресконференції заявили про необхідність розслідування нібито корупції Джо Байдена. Вони ініціювали створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо «плівок Деркача».

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    Теги: СБУ США санкції депутат розслідування президент Андрій Деркач Олександр Дубінський
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