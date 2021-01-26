На Одещині СБУ викрила незаконну розробку надр

Одесити продавали пісок нелегально місцевим приватним фірмам, оминаючи податкове законодавство

Служба безпеки України викрила на Одещині незаконну розробку надр, яка завдала державі збитків на понад 100 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці встановили, що організувала незаконний бізнес місцева приватна комерційна структура. Ділки отримали офіційну ліцензію на видобуток піску, але почали робити це на значно більших площах, ніж було дозволено.

Продавали пісок нелегально місцевим приватним фірмам, оминаючи податкове законодавство.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили на нелегальних роботах вантажівки та екскаватори. За попередніми оцінками фахівців, протиправна діяльність завдала державі збитків на понад 100 мільйонів гривень.

СБУ провела обшуки в офісі фірми та за місцями проживання фігурантів. Вилучили комп’ютерну техніку та бухгалтерію з доказами незаконної діяльності.

Наразі на 12 одиниць спецтехніки суд наклав арешт, вирішується питання щодо накладення арешту на інше майно компанії та особисте майно директора, якому мають повідомити про підозру.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 240 (порушення правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля та спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф, або обмеження волі на два роки, або позбавлення волі на такий самий термін.