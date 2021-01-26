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    Резолюцію про імпічмент Трампа передали до Сенату

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    Резолюцію про імпічмент Трампа передали до Сенату - Резолюцію про імпічмент Трампа передали до Сенату
    Резолюцію про імпічмент Трампа передали до Сенату

    Сам процес щодо імпічменту почнеться після 8 лютого

    Представники нижньої палати Конгресу США передали в понеділок увечері в Сенат резолюцію про імпічмент вже колишнього президента країни Дональда Трампа.

    Трансляція проходила на сайті законодавчого органу.

    Безпрецедентність ситуації полягає в тому, що процедурі відсторонення від влади вперше в історії країни двічі піддається один і той же президент, причому який вже склав свої повноваження.

    Стаття звинувачення в резолюції всього одна — підбурювання до заколоту.

    Сам процес щодо імпічменту почнеться після 8 лютого. В ході засідань члени Палати представників, так звані керуючі імпічменту, виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори — в якості присяжних. Головою процесу стане сенатор-демократ Патрік Ліхі (від штату Вермонт).

    За даними телекомпанії CNN, якби мова йшла про імпічмент чинного президента, то головою був би, згідно з американським законодавством, глава Верховного суду США Джон Робертс.

    Саме він був головою на процесі в рамках першого імпічменту Трампа, за підсумками якого республіканець був виправданий. Однак з урахуванням того, що президентські повноваження Трампа минули 20 січня, роль голови вперше в історії США відведена законодавцю.

    Нагадаємо, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа у зв’язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

    Як повідомлялося, Федеральне бюро розслідувань перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію у Вашингтоні з-за кордону.

    Теги: США Дональд Трамп мова імпічмент
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