Резолюцію про імпічмент Трампа передали до Сенату

Сам процес щодо імпічменту почнеться після 8 лютого

Представники нижньої палати Конгресу США передали в понеділок увечері в Сенат резолюцію про імпічмент вже колишнього президента країни Дональда Трампа.

Трансляція проходила на сайті законодавчого органу.

Безпрецедентність ситуації полягає в тому, що процедурі відсторонення від влади вперше в історії країни двічі піддається один і той же президент, причому який вже склав свої повноваження.

Стаття звинувачення в резолюції всього одна — підбурювання до заколоту.

Сам процес щодо імпічменту почнеться після 8 лютого. В ході засідань члени Палати представників, так звані керуючі імпічменту, виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори — в якості присяжних. Головою процесу стане сенатор-демократ Патрік Ліхі (від штату Вермонт).

За даними телекомпанії CNN, якби мова йшла про імпічмент чинного президента, то головою був би, згідно з американським законодавством, глава Верховного суду США Джон Робертс.

Саме він був головою на процесі в рамках першого імпічменту Трампа, за підсумками якого республіканець був виправданий. Однак з урахуванням того, що президентські повноваження Трампа минули 20 січня, роль голови вперше в історії США відведена законодавцю.

Нагадаємо, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа у зв’язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

Як повідомлялося, Федеральне бюро розслідувань перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію у Вашингтоні з-за кордону.