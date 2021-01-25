Зеленський 30 хвилин сперечався з Дубінським і просив покинути фракцію – ЗМІ

Зеленський звинуватив Дубінського в «розколюванні фракції»

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Слуги народу запропонував депутату Олександру Дубінському вийти з фракції, але той відмовився.

Про це повідомляє Бабель з посиланням на джерело в керівництві фракції.

За словами співрозмовника видання, Зеленський сказав, що подальше перебування Дубінського у фракції лише підриватиме її репутацію.

Нардеп відмовився і поскаржився на тиск і наклеп з боку Центру протидії корупції, пише видання.

За інформацією Української правди, президент сказав Дубінському, що попереджав його ще до запровадження санкцій і казав «не лізти» в тему плівок і не зв’язуватися з нардепом Андрієм Деркачем.

Також, за даними УП, Зеленський звинуватив Дубінського в «розколюванні фракції» і в тому, що його «журналістська діяльність» погіршила імідж «Слуги народу».

Співрозмовник зазначає, що за Дубінського вступився Бужанський, мовляв, фракція має своїх підтримувати, на що Зеленський відповів, що вони саботували багато законопроєктів, натякнувши, щоб не апелювали до командності.

Також джерело розповідає, що Дубінський кричав, нібито нардепка Анастасія Радіна зрадила Україну, працює на іноземні спецслужби, а «шабунята й соросята» його оббрехали й ввели Зеленського в оману.

Президент запропонував зібрати голоси «за» і «проти» Дубінського і заявив, що готовий зустрітися з керівництвом фракції і обговорити подальші дії, пише УП.

Повідомляється, що Зеленський порадив Дубінському не виправдовуватися і назвав звинувачення в бік ЦПК «дитячими», тому що «це не гілка влади, а громадська організація, щоб її критикувати».

За словами джерела видання, суперечка Зеленського і Дубінського тривала понад пів години.

Депутат ще не прокоментував цю інформацію.

Нагадаємо, Олександр Дубінський потрапив під санкції США нібито за втручання в американські вибори. Сам він запевняє, що все це якесь непорозуміння, і вимагав термінових зборів фракції, на яких хотів свою позицію довести. Натомість пішли розмови, що Дубінського можуть виключити з фракції, аби не дратувати заокеанських партнерів.

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського за двома статтями.

У розпал президентських перегонів у США нардеп Андрій Деркач оприлюднив записи, на яких, як він стверджує, нібито записані переговори п’ятого президента Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом, а також з президентом РФ Володимиром Путіним.

Пізніше Дубінський і Деркач на спільній пресконференції заявили про необхідність розслідування нібито корупції Джо Байдена. Вони ініціювали створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо «плівок Деркача».