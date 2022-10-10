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«Думали нас налякати?» Банкова обіцяє ворогу жорстку відповідь на ракетну атаку

Надія Клочко
glavcom.ua
«Думали нас налякати?» Банкова обіцяє ворогу жорстку відповідь на ракетну атаку
Вранці 10 жовтня рашисти атакували ракетами центр Києва
фото: Matti Maasikas

Сьогодні Україна зазнала однієї з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення Росії

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на сьогоднішню масовану ракетну атаку Росії по містах України. Він наголосив, що ворогу не вдасться налякати українців та заявив, що Україна дасть жорстку відповідь. Про це Єрмак написав у Telegram.

«Росіяни – ганебні невдахи. Ви думали нас налякати? Думали, що українці бояться терору від неадекватних бункерних боягузів? Ви думаєте, що ми будемо зупинятися? Ні, на кожен удар буде жорстка відповідь. Ви відповісте за кожну смерть і страждання. І не тільки ви. Відповідатимуть цілі покоління росіян», – написав Єрмак.

Очільник Офісу президента наголосив, що сьогоднішні удари з боку ворога зроблять українців тільки злішими і пришвидшать рух ЗСУ вперед.

«Ми продовжуємо йти вперед. Ми будемо і далі знищувати кожного, хто прийде в Україну зі зброєю. Ці удари роблять нас ще злішими. Ці удари лише пришвидшать наш рух вперед. Ми не боїмося. Ми стаємо лише злішими і точнішими», – зазначив він.

Нагадаємо, росіяни масовано обстрілюють міста України 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Триває 229 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Читайте також: Чому у росіян не закінчуються ракети? Окупанти знайшли вихід
Теги: росія війна Андрій Єрмак

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