Ескалація на Донбасі: Зеленський провів закриту нараду з генералами

На нараді з президентом були генерали, військові та розвідники

Секретар РНБО запевнив, що у кожній області є побудована система захисту проти нападу ззовні.

Президент України Володимир Зеленський провів закриту таємну нараду з генералами, військовими та розвідниками щодо ескалації ситуації Росією на сході країни.

Про це у п'ятницю ввечері в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

«1 квітня була у президента велика нарада, на якій були присутні вісім генералів, усі наші військові, які мають до цього стосунок, усі наші розвідки, і нарада закінчилася на початку десятої години вечора», – сказав Данілов.

За його словами, «коли хтось вважає, що воно все робиться самостійно, то ви глибоко помиляєтесь».

Секретар РНБО запевнив, що у кожній області є побудована система захисту проти нападу ззовні. Проте як вони діють – це секретна інформація.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях. Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

2 квітня президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Байден підтвердив підтримку України з боку США.