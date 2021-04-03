Глава МЗС України розповів, хто ініціював розмову Байдена та Зеленського

Байден зателефонував Зеленському, щоб підтримати Україну на тлі агресивних дій з боку РФ

Телефонна розмова президентів відбулася у вихідний день в США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що телефонну розмову між президентами України та США ініціювала американська сторона.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Кулеба зазначив, що телефонна розмова президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена відбулася у вихідний день в США.

«Сполучені Штати знали, що ми хочемо поговорити, тому що ситуація дуже серйозна, але це було рішення саме американської сторони розмовляти сьогодні. Хочу наголосити, що сьогодні у США вихідний день і попри це, президент Байден зателефонував президенту Зеленському, щоб підтримати Україну», – сказав він.

Міністр додав, що Байден зателефонував Зеленському, щоб підтримати Україну на тлі агресивних дій з боку Російської Федерації.

Як відомо, президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський 2 квітня провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах.

Згодом Білий дім оприлюднив деталі розмови Байдена і Зеленського.

Також Офіс президента оприлюднив деталі розмови Зеленського та Байдена

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.