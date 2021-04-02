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    Перша розмова: стало відомо, про що Байден говорив із Зеленським

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    Володимир Зеленський і Джо Байден провели першу телефонну розмову 2 квітня&nbsp; - Перша розмова: стало відомо, про що Байден говорив із Зеленським
    Володимир Зеленський і Джо Байден провели першу телефонну розмову 2 квітня 
    Фотоколаж НВ

    Президенти США та України обговорили ескалацію на Донбасі

    Президент Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден обговорили інформацію про стягування Росією військ до українського кордону. Байден заявив про підтримку України. Про це розповіло видання Politico.

    Зараз з Білим домом узгоджують повідомлення про деталі розмови, що пізніше офіційно опублікують.

    В Офісі президента поки не коментували цю інформацію.

    Кореспондентка американського видання Politico Наташа Бертран повідомила в Twitter, що розмова тривала 30−40 хвилин, і Байден підтвердив підтримку України з боку США.

    Раніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла, що Україна буде пріоритетом для адміністрації Байдена, і немає сумнівів, що телефонна розмова між президентом США та президентом Зеленським відбудеться. Тож у посольстві пообіцяли, що Байден зателефонує Зеленському.

    Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

    Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

    Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

    Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

    Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

    Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

    На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

    У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

    Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я».

    Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.

    Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

    Пентагон пообіцяв «не залишати Україну наодинці» у разі ескалації агресії РФ.

    Додамо, що Путін не планує розмови із Зеленським.

    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас США Джозеф Байден армія війна військові Володимир Зеленський Україна нацбезпека
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