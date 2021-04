Перша розмова: стало відомо, про що Байден говорив із Зеленським

Президент Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден обговорили інформацію про стягування Росією військ до українського кордону. Байден заявив про підтримку України. Про це розповіло видання Politico.

Зараз з Білим домом узгоджують повідомлення про деталі розмови, що пізніше офіційно опублікують.

В Офісі президента поки не коментували цю інформацію.

UPDATE: Biden and Zelensky just finished their conversation, which lasted about 30-40 minutes, I'm told. Biden reasserted the U.S.' commitment to Ukraine and they spoke about the reported Russian troop buildup in the east and Zelensky's anti-corruption efforts. https://t.co/uAVtVI08kw