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    ЗМІ дізналися теми одного з наступних засідань РНБО

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    2 квітня&nbsp;Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти&nbsp;топ-10 контрабандистів - ЗМІ дізналися теми одного з наступних засідань РНБО
    2 квітня Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти топ-10 контрабандистів

    Радбез зазвичай збирається у п'ятницю

    Рада національної безпеки та оборони на одному з найближчих засідань розгляне ситуацію в сфері охорони здоров'я.

    Про це пише УП з посиланням на обізнаного відносно питання підготовки засідання РНБО співрозмовника.

    За даними джерела, на засіданні 2 квітня серед іншого обговорювалося питання незадовільної ситуації, пов’язаної з ходом вакцинації українців від коронавірусу.

    Було вирішено присвятити питанню ситуації в сфері охорони здоров’я, в тому числі і питанню вакцинації, окреме засідання РНБО. Дата такої зустрічі ще не визначена.

    Як відомо, 2 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО запровадило економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів.

    Згодом з’явився список топ-10 контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО. Окрім цих людей, санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними.

    Окремо під санкції попали 11 російських компаній включно із Росспвіробітництво.

    Напередодні стало відомо, що РНБО планує «маски-шоу» на митниці. Зокрема, як стверджують інформатори, планується серія затримань колишніх високопосадовців, які працювали в системі митної служби у 2015-2019 роках.

    Буквально у п’ятницю правоохоронці викрили на Львівщині склад контрафактних сигарет на 18 млн грн.

    У березні СБУ розповіла, як ділки переправляли наркотики на окупований Донбас у дитячих іграшках. Наркотики вивозили до РФ через пункти пропуску «Гоптівка» Харківської області та «Мілове» на Луганщині.

    Також у зоні операції Об’єднаних сил було вилучено партію підробленого алкоголю та тютюнових виробів на понад 1 млн гривень.

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      Теги: здоров'я РНБО політика Володимир Зеленський Україна вакцинація коронавірус
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