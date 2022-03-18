Зеленський провів переговори з Джонсоном: про що говорили

Президент України подякував прем'єр-міністу Британії за підтримку

Президент України Володимир Зеленський провів чергові перемовини з прем'єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном. Про це Зеленський написав у Twitter.

«Провів чергові перемовини з прем'єр-міністром Борісом Джонсоном. Повідомив про героїчну боротьбу народу України з агресією РФ. Вдячні за вагому підтримку, зокрема безпекову. Налаштовані спільно посилювати антивоєнну коаліцію та забезпечити мир в Україні», – написав глава держави.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Україна зараз розплачується за те, що Захід довгі роки не розумів загрози, яку становить президент РФ Володимир Путін. Як відомо, Джонсон пообіцяв Україні допомогу, яка захистить міста від бомбардувань.

Також Джонсон пообіцяв зробити все можливе задля завершення війни в Україні.

Нагадаємо, окупантам знадобилося більше зброї, ніж планували – розвідка Великої Британії.