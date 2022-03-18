Кулеба розповів закулісні деталі зустрічі з главою МЗС Росії

В організації зустрічі з Лавровим допомагала Туреччина

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів закулісні деталі зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що відбувалася у Туреччині 10 березня. Міністр закордонних справ інтерв’ю УП пояснив, що в організації зустрічі з Лавровим допомагала Туреччина.

«Ми не мали якихось завищених очікувань від цієї зустрічі. Єдине, що заздалегідь попросив турецьких колег: організуйте протокольно таким чином, щоб на початку не було жодних рукостискань, вітань і цих всіх історій», – заявив Кулеба.

За його словами, під час розмови він пропонував Лаврову вирішити питання гуманітарних коридорів з Маріуполем.

«Був один момент коли я просто йому (Лаврову – Ред.) сказав, що давай прямо зараз зробимо всі необхідні дзвінки для того, щоб вирішити всі гуманітарні коридори з Маріуполем. Він каже: «ні, не будемо цього робити«. Я зрозумів, що ми нічого не доб’ємося, що Лавров не готовий на цій зустрічі ухвалювати будь-які рішення», – розповів міністр.

Кулеба зазначив, що і далі готовий зустрітися з Лавровим, якщо він буде готовий розмовляти предметно, а не озвучуватиме наративи російської пропаганди.

«У мене була зустріч з Чавушоглу. Він напередодні був у Москві і сказав, що бачить потенціал для продовження цих зустрічей. Я сказав, що з Лавровим я готовий зустрічатися. Головне, щоб він приїжджав на ці зустрічі шукати рішення, а не просто говорити і повторювати класичні наративи російської пропаганди», – резюмував він.

Після переговорів з російським міністром закордонних справ Кулеба повідомив, що рішення про припинення вогню так і не змогли схвалити. Дипломати говорили про 24-годинне перемир'я для розв'язання усіх нагальних гуманітарних питань.

Наприкінці зустрічі з ініціативи Лаврова міністри говорили про ядерну безпеку. Глава кремлівського МЗС висловився про тристоронні консультації між Україною, Росією та МАГАТЕ. Однак Кулеба таку ідею відхилив.

Нагадаємо, Ердоган хоче бути посередником між Україною та РФ і чекає поступок від США.

Як повідомляв «Главком», після 20 днів окупаційної війни російський міністр Сергій Лавров поклявся в любові до українців. Про те, що Росія не мала жодних претензій до України, він заявив в інтерв'ю одному із російських ЗМІ.

«Ми ніколи не мали жодних претензій до українського народу. Я люблю українську культуру, український гумор... Український народ стали дебілізувати та налаштовувати проти росіян», – заявив він.