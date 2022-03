Джонсон пообіцяв зробити все можливе задля завершення війни в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запевнив президента України Володимира Зеленського, що Лондон робитиме все можливе, щоб покласти край війні. Про це він повідомив у Тwitter.

«Варварські дії Путіна, вбивство Брента Рено та інших невинних мирних жителів випробовують не лише Україну, а й усе людство. Розмовляючи з президентом Зеленським, я запевнив його, що ми й надалі робитимемо все можливе, щоб покласти край цьому катастрофічному конфлікту», – зазначив політик.

Putin’s barbaric actions murdering Brent Renaud and other innocent civilians are testing not just Ukraine but all of humanity.



Speaking to President @ZelenskyyUa I assured him that we will continue to do all that we can to bring an end to this disastrous conflict.