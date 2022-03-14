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    Джонсон пообіцяв зробити все можливе задля завершення війни в Україні

    Велика Британія сприятиме, щоб покласти край війні - Джонсон пообіцяв зробити все можливе задля завершення війни в Україні

    Велика Британія сприятиме, щоб покласти край війні

    фото з відкритих джерел

    Лондон каже, війна – випробування для всього людства

    Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запевнив президента України Володимира Зеленського, що Лондон робитиме все можливе, щоб покласти край війні. Про це він повідомив у Тwitter.

    «Варварські дії Путіна, вбивство Брента Рено та інших невинних мирних жителів випробовують не лише Україну, а й усе людство. Розмовляючи з президентом Зеленським, я запевнив його, що ми й надалі робитимемо все можливе, щоб покласти край цьому катастрофічному конфлікту», – зазначив політик.

    Нагадаємо, вбитий окупантами в Ірпені журналіст працював на Time. 51-річний кореспондент Брент Рено став жертвою підступності та жорстокості російських окупантів.

    Також полковник із Великої Британії закликав Захід розглянути варіант вбивства Путіна.

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    Теги: війна вбивство Борис Джонсон
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    Джонсон пообіцяв зробити все можливе задля завершення війни в Україні