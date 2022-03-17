Україна розплачується за те, що Захід не розумів путінської загрози – прем’єр Великої Британії

Джонсон дорікнув європейським країнам, які «повернулися до Путіна, як до частини спільноти» попри окупацію Криму в 2014 році

Україна зараз розплачується за те, що Захід довгі роки не розумів загрози, яку становить президент РФ Володимир Путін. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, пише BBC.

За його словами, російське вторгнення в Україну вже провалилося, оскільки Путін недооцінив силу опору в Україні. А зараз глава Кремля скоює воєнні злочини в нашій країні.

«Він не зможе розгромити й завоювати Україну, тому що вони принципово показали, що в них незламний дух. Він має відійти. Він має закрити цю справу. Він повинен забрати свої танки та свою броню. І це має бути рішення, яке поважає волю українського народу», – сказав Джонсон.

При цьому Джонсон дорікнув європейським країнам, які «повернулися до Путіна, як до частини спільноти» попри окупацію Криму в 2014 році.

Голова британського уряду зазначив, що Захід повинен впевнитися, що він «ніколи більше не буде вразливим до шантажу Путіна», особливо, коли мова йде про російські нафту й газ.

Як відомо, Джонсон пообіцяв Україні допомогу, яка захистить міста від бомбардувань.

Також Джонсон пообіцяв зробити все можливе задля завершення війни в Україні.

Нагадаємо, окупантам знадобилося більше зброї, ніж планували – розвідка Великої Британії.

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