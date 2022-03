Джонсон пообіцяв Україні допомогу, яка захистить міста від бомбардувань

Велика Британія і надалі підтримуватиме Україну у війні з Росією. Про це прем'єр Сполученого Королівства написав у своєму Twitter.

«Президент Зеленський мобілізував світову думку проти жорстокості Володимира Путіна», – зазначив Джонсон.

Голова британського уряду запевнив, що його країна і надалі підтримуватиме Україну – зокрема, посилюючи економічні санкції проти Росії.

Крім того, заявив Джонсон, Велика Британія надасть таку підтримку, яка «допоможе українцям захиститися від бомбардувань». Про яку саме допомогу йшлося, британський прем’єр не конкретизував.

President @ZelenskyyUa has mobilised world opinion against the brutality of Vladimir Putin.



We will continue to support him and his people –tightening economic sanctions and providing support to help Ukrainians protect themselves from bombardment. pic.twitter.com/wBDaGNKtXH