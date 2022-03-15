Джонсон пообіцяв Україні допомогу, яка захистить міста від бомбардувань
Прем'єр Британії Борис Джонсон відзначив роль президента України Володимира Зеленського у мобілізації світу проти Росії
Велика Британія і надалі підтримуватиме Україну у війні з Росією. Про це прем'єр Сполученого Королівства написав у своєму Twitter.
«Президент Зеленський мобілізував світову думку проти жорстокості Володимира Путіна», – зазначив Джонсон.
Голова британського уряду запевнив, що його країна і надалі підтримуватиме Україну – зокрема, посилюючи економічні санкції проти Росії.
Крім того, заявив Джонсон, Велика Британія надасть таку підтримку, яка «допоможе українцям захиститися від бомбардувань». Про яку саме допомогу йшлося, британський прем’єр не конкретизував.
President @ZelenskyyUa has mobilised world opinion against the brutality of Vladimir Putin.— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 15, 2022
We will continue to support him and his people –tightening economic sanctions and providing support to help Ukrainians protect themselves from bombardment. pic.twitter.com/wBDaGNKtXH
Нагадаємо, що сьогодні Джонсон назвав «жахливою помилкою» реакцію Заходу на окупацію Криму Росією у 2014 році та її агресію на Донбасі.