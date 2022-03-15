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    Джонсон пообіцяв Україні допомогу, яка захистить міста від бомбардувань

    Президент України Володимир Зеленський мав розмову із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та тамтешніми урядовцями - Джонсон пообіцяв Україні допомогу, яка захистить міста від бомбардувань
    Президент України Володимир Зеленський мав розмову із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та тамтешніми урядовцями
    Twitter Бориса Джонсона

    Прем'єр Британії Борис Джонсон відзначив роль президента України Володимира Зеленського у мобілізації світу проти Росії

    Велика Британія і надалі підтримуватиме Україну у війні з Росією. Про це прем'єр Сполученого Королівства написав у своєму Twitter.

    «Президент Зеленський мобілізував світову думку проти жорстокості Володимира Путіна», – зазначив Джонсон.

    Голова британського уряду запевнив, що його країна і надалі підтримуватиме Україну – зокрема, посилюючи економічні санкції проти Росії.

    Крім того, заявив Джонсон, Велика Британія надасть таку підтримку, яка «допоможе українцям захиститися від бомбардувань». Про яку саме допомогу йшлося, британський прем’єр не конкретизував.

    Нагадаємо, що сьогодні Джонсон назвав «жахливою помилкою» реакцію Заходу на окупацію Криму Росією у 2014 році та її агресію на Донбасі.

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    Теги: санкції Велика Британія Twitter президент Борис Джонсон
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    Джонсон пообіцяв Україні допомогу, яка захистить міста від бомбардувань