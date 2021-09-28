Ексглава МЗС пояснив, чому Макрон не їде в Україну

Клімкін: «Щоб Макрон відвідав Україну, йому потрібна історія успіху»

Україна представлятиме більший інтерес для Франції тоді, коли у наших стосунках з’явиться бізнес-складова, а президент Еммануель Макрон зможе зайняти місце Ангели Меркель і стати посередником у непростих стосунках між нами та Росією. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

Клімкін підкреслив, Макрону потрібна історія успіху, щоб він відвідав Україну. «У політиці ніхто не хоче асоціюватися з історією проблем і викликів, тим більше, напередодні виборів у наступному році. Усі хочуть асоціюватися з історією успіхів», – пояснив він.

Клімкін зазначив, що історія успіхів може бути, насамперед, у реальних французьких інвестиціях та їх підтримці на державному рівні. «Щоб французькі компанії масово зайшли в інфраструктуру, в енергетику України. І це буде важливою частиною нашої євроінтеграції. Скажімо чесно, ніякої євроінтеграції без зростання впливу бізнесу з країн Євросоюзу не може бути. Це звучить цинічно, але тим не менше – це ключова умова», – заявив ексміністр.

Клімкін зазначив, що Макрон дуже хотів би бути реальним медіатором між нами та Путіним, адже Меркель йде з національної політики. «За політичною природою вона була дуже ефективним кризовим менеджером. І тепер у Макрона з’являється природна можливість або зайняти цю важливу нішу, або поступитися нею комусь іншому. Я вважаю, що друга опція для нього є неприйнятною. Оскільки він тоді не сприйматиметься як лідер ЄС», – заявив ексміністр.

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан підтвердив наміри французського президента Еммануеля Макрона відвідати Україну із візитом. Про це під час спільного брифінгу керівників МЗС України та Франції повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Раніше посол Французької республіки в Україні Етьєн де Понсен в інтерв’ю «Главкому» розповів, коли варто очікувати візиту глави Франції Емануеля Макрона до України.