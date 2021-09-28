  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Чотири області відповідають «помаранчевій» зоні карантину

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рівень захворюваності на&nbsp;Covid-19&nbsp;у країні становить 212 на 100 тис. населення за визначеного показника 75 на 100 тис. населення - Чотири області відповідають «помаранчевій» зоні карантину
    Рівень захворюваності на Covid-19 у країні становить 212 на 100 тис. населення за визначеного показника 75 на 100 тис. населення
    Фото: freepik

    Динаміку рівня госпіталізацій три дні поспіль перевищено у Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях

    Чотири області України демонструють показники «помаранчевої» зони карантину. Відповідні дані оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

    Згідно з ними, Донецька, Тернопільська, Черкаська, Чернівецька області перебувають у «помаранчевій» зоні. Натомість зі списку випала Кіровоградська область.

    Станом на 28 вересня рівень захворюваності на Covid-19 у країні становить 212 на 100 тис. населення за визначеного показника 75 на 100 тис. населення. Найвищий рівень захворюваності у Луганській області – 469 на 100 тис. населення, Чернівецькій – 451, Харківській – 319.

    Динаміку рівня госпіталізацій три дні поспіль перевищено у Донецькій області – 68,1%, Тернопільській – 50,3%, Черкаській – 73,8%.

    Показник завантаженості ліжок із киснем, який становить 65%, станом на 27 вересня перевищено у Чернівецькій області і становить 67,1%.

    (для збільшення натисніть на документ)

    Нагадаємо, на піку четвертої хвилі пандемії коронавірусу в Україні очікується до 18 тис. випадків зараження на добу. Такий прогноз випустили науковці Київського політехнічного інституту та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.

    До слова, після оголошення «жовтої» зони темпи вакцинації в Україні зросли на 25%.

    Нагадаємо, в Україні за добу виявили 6,5 тис. нових випадків коронавірусу.

    Як відомо, Pfizer тестує таблетки від коронавірусу: стали відомі деталі.

    Також повідомлялося, що через Covid-19 тривалість життя рекордно скоротилася.

    Читайте також інтерв’ю:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна карантин населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чотири області відповідають «помаранчевій» зоні карантину