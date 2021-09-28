Чотири області відповідають «помаранчевій» зоні карантину

Рівень захворюваності на Covid-19 у країні становить 212 на 100 тис. населення за визначеного показника 75 на 100 тис. населення

Динаміку рівня госпіталізацій три дні поспіль перевищено у Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях

Чотири області України демонструють показники «помаранчевої» зони карантину. Відповідні дані оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з ними, Донецька, Тернопільська, Черкаська, Чернівецька області перебувають у «помаранчевій» зоні. Натомість зі списку випала Кіровоградська область.

Станом на 28 вересня рівень захворюваності на Covid-19 у країні становить 212 на 100 тис. населення за визначеного показника 75 на 100 тис. населення. Найвищий рівень захворюваності у Луганській області – 469 на 100 тис. населення, Чернівецькій – 451, Харківській – 319.

Динаміку рівня госпіталізацій три дні поспіль перевищено у Донецькій області – 68,1%, Тернопільській – 50,3%, Черкаській – 73,8%.

Показник завантаженості ліжок із киснем, який становить 65%, станом на 27 вересня перевищено у Чернівецькій області і становить 67,1%.

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Нагадаємо, на піку четвертої хвилі пандемії коронавірусу в Україні очікується до 18 тис. випадків зараження на добу. Такий прогноз випустили науковці Київського політехнічного інституту та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.

До слова, після оголошення «жовтої» зони темпи вакцинації в Україні зросли на 25%.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили 6,5 тис. нових випадків коронавірусу.

Як відомо, Pfizer тестує таблетки від коронавірусу: стали відомі деталі.

Також повідомлялося, що через Covid-19 тривалість життя рекордно скоротилася.