МЗС України викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією
Речник МЗС запевнив, що «українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів»
Міністерство закордонних справ України викликає посла Угорщини у Києві, аби донести позицію з газового контракта Будапешта і Москви. Про це в коментарі «Главкому» заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко
Він підтвердив, що угорська сторона зробила дзеркальні дії, викликавши українського посла в МЗС.
«МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, аби донести нашу принципову позицію: транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави та енергетичну безпеку Європи, а нова угода Угорщини з «Газпромом» завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам», – заявив Ніколенко.
Речник МЗС також запевнив, що «українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів».
Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що «газовий контракт Угорщини та РФ – це удар по Україні, ми будемо відповідати без жалю».
Нагадаємо, учора, 27 вересня, міністр закордонних справ Петер Сійярто і голова російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину.
У Міністерстві закордонних справ у відповідь вирішили перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії.
Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом». Угорський дипломат назвав цю угоду «не політичною», а питанням енергетичної безпеки країни.