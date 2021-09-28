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    МЗС України викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією

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    Київ та Будапешт дзеркально викликали послів через скандальну угоду Угорщини та РФ - МЗС України викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією
    Київ та Будапешт дзеркально викликали послів через скандальну угоду Угорщини та РФ
    фото з відкритих джерел

    Речник МЗС запевнив, що «українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів»

    Міністерство закордонних справ України викликає посла Угорщини у Києві, аби донести позицію з газового контракта Будапешта і Москви. Про це в коментарі «Главкому» заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко

    Він підтвердив, що угорська сторона зробила дзеркальні дії, викликавши українського посла в МЗС.

    «МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, аби донести нашу принципову позицію: транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави та енергетичну безпеку Європи, а нова угода Угорщини з «Газпромом» завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам», – заявив Ніколенко.

    Речник МЗС також запевнив, що «українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів».

    Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що «газовий контракт Угорщини та РФ – це удар по Україні, ми будемо відповідати без жалю».

    Нагадаємо, учора, 27 вересня, міністр закордонних справ Петер Сійярто і голова російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину.

    У Міністерстві закордонних справ у відповідь вирішили перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії.

    Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом». Угорський дипломат назвав цю угоду «не політичною», а питанням енергетичної безпеки країни.

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    Теги: МЗС Росія енергетика дипломатія газ Газпром дипломатичний конфлікт Угорщина посол Україна
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    МЗС України викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією