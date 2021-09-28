МЗС України викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією

Київ та Будапешт дзеркально викликали послів через скандальну угоду Угорщини та РФ

Речник МЗС запевнив, що «українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів»

Міністерство закордонних справ України викликає посла Угорщини у Києві, аби донести позицію з газового контракта Будапешта і Москви. Про це в коментарі «Главкому» заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко

Він підтвердив, що угорська сторона зробила дзеркальні дії, викликавши українського посла в МЗС.

«МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, аби донести нашу принципову позицію: транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави та енергетичну безпеку Європи, а нова угода Угорщини з «Газпромом» завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам», – заявив Ніколенко.

Речник МЗС також запевнив, що «українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів».

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що «газовий контракт Угорщини та РФ – це удар по Україні, ми будемо відповідати без жалю».

Нагадаємо, учора, 27 вересня, міністр закордонних справ Петер Сійярто і голова російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину.

У Міністерстві закордонних справ у відповідь вирішили перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії.

Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом». Угорський дипломат назвав цю угоду «не політичною», а питанням енергетичної безпеки країни.

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