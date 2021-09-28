Ексглава МЗС України спрогнозував, хто замінить Меркель

Клімкін: «Майже половина німців бажає, щоб саме Шольц став канцлером»

Майже половина німців бажають, щоб новим канцлером Німеччини став нинішній міністр фінансів Олаф Шольц. Зі своїх передвиборчих білбордів він обіцяє врятувати пенсії, а тому може розраховувати на підтримку людей. Таку думку висловив ексглава МЗС та колишній посол України у ФРН Павло Клімкін у інтерв’ю «Главкому».

«Ви думаєте, не будуть за нього голосувати, якщо він врятує їх пенсії? Сто відсотків будуть голосувати! Ось вам причина його популярності. Зараз він – міністр фінансів», – сказав Клімкін.

Дипломат також зауважив, що Олаф Шольц – дуже цікава та харизматична людина.

«Я добре пам’ятаю, як я до нього приїжджав, коли був послом, а він – прем’єром Гамбурга. Він мені допомагав шукати приміщення для української школи. У нас завжди були дуже цікаві розмови. Він не є фахівцем у сфері зовнішньої політики. Тому, якщо він стане канцлером, то, скоріш за все, буде фокусуватися на внутрішній політиці», – пояснив ексглава МЗС.

Водночас, на думку Клімкіна, у Німеччині досі є «синдром Меркель», яку там називають «матусею».

«Німці хочуть, щоб вона і далі за все відповідала, а вони спокійно жили своїм життям. У цьому новому світі так не вийде, тому розчарувань все ж таки буде дуже багато», – припустив колишній посол України у ФРН.

Зазначимо, 26 вересня на виборах за Соціал-демократичну партію Німеччини проголосували 25,7% виборців, за блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів – 24,1%, що є найнижчим результатом за всю їх історію. Далі йдуть партія «Зелені» з 14,8% голосів, Вільна демократична партія з 11,5% і «Альтернатива для Німеччини» з 10,3%.Кількість депутатів бундестагу виросте з 709 до 735.

Бундестаг має визначити, хто буде наступним канцлером країни. На посаду нового канцлера балотуються три кандидати. Олаф Шольц від Соціал-демократичної партії, Армін Лашет – голова партії Християнсько-демократичного союзу, наступник Меркель, кандидатуру якого вона особисто підтримала. А також Анналена Бербок – лідерка партії Зелені/Об’єднання 90.

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