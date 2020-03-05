Ексміністр Оржель: Важко працювати, коли до міністра не доходять документи



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Колишній міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель

«Я обрав шлях не бути міністром», - заявив Оржель

Колишній міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель розповів чому він пішов у відставку.

Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.

«Я обрав шлях не бути міністром...у момент, коли країні потрібні складні рішення, коли необхідно стиснути зуби і робити непопулярні, але життєво необхідні речі, і тільки через певний час ми отримаємо результат - у мене з'явилося відчуття, що замість вирішення проблем ми починаємо їх «годувати».

Мені не соромно за жоден день своєї роботи. Я вдячний команді, яка погодилася працювати зі мною майже в цілодобовому режимі. Десь просто не вистачило фізичних можливостей зробити більше» - написав ексміністр.

Також Оржель розповів про досягнення міністерства, серед яких він назвав: швидкий анбандлінг «Нафтогазу», зменшення ціни на газ, створення інвестиційного атласу надрокористувача тощо.

«Одним із найважчих процесів була боротьба з системою та старими корумпованими кадрами. Дуже важко працювати, коли рішення, прийняті в кабінеті міністра, відомі всім ще до реєстрації в канцелярії, коли до міністра не доходять документи, які хтось не хоче, щоб він бачив, коли люди, що працюють у міністерстві (не всі) працюють не на країну і не на міністерство», - додав Оржель.

До слова, колишній міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський відмовився працювати в новому уряді через поділ міністерства.

Як повідомлялось, у середу парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.