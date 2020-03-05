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    Суспільство

    У «Слузі народу» визначилися з кандидатурою на посаду міністра освіти (документ)

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    Юлія Гришина&nbsp;&ndash; докторка юридичних наук, професорка Національного університету ім. Тараса Шевченка, є головою підкомітету з питань вищої освіти у Верховній Раді - У «Слузі народу» визначилися з кандидатурою на посаду міністра освіти (документ)
    Юлія Гришина – докторка юридичних наук, професорка Національного університету ім. Тараса Шевченка, є головою підкомітету з питань вищої освіти у Верховній Раді

    Наразі триває збір підписів щодо внесення кандидатури народної депутатки Юлії Гришиної на посаду міністра освіти, - нардеп

    У фракції «Слуга народу» триває збір підписів щодо внесення кандидатури народної депутатки Юлії Гришиної на посаду міністра освіти. Про це повідомив народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Качура у Telegram.

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    «Фракція бачить міністром освіти -  колегу по парламенту, доктора наук, професора - Юлію Гришину. Зараз йде збір підписів», - написав він.

    Юлія Гришина – докторка юридичних наук, професорка Національного університету ім. Тараса Шевченка, є головою підкомітету з питань вищої освіти у Верховній Раді. 

    Закінчила юридичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка. 

    Як повідомлялося, 4 березня цього року Верховна Рада призначила новий уряд.

    «Слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами.

    У Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

    Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.

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