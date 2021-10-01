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    Скандал із безвізом. Ексочільник МЗС розповів, кому вигідні спекуляції

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    На думку Клімкіна, панікувати з приводу імовірності сказування безвізу не варто, бо це грає на руку Кремлю - Скандал із безвізом. Ексочільник МЗС розповів, кому вигідні спекуляції
    На думку Клімкіна, панікувати з приводу імовірності сказування безвізу не варто, бо це грає на руку Кремлю
    фото з відкритих джерел

    На думку дипломата, сам факт існування дискусій всередині ЄС щодо українського безвізу стане шаленим подарунком для Росії

    Спекуляції щодо можливої втрати Україною безвізу не є цілком порожніми, оскільки в Євросоюзі зараз точаться дискусії навколо міграційної політики, зокрема, і навколо України. Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, ідеться в матеріалі Главкома «Скасування безвізу? Що стоїть за політичним шантажем України».

    На думку дипломата, що очолював МЗС України у 2014-2019 роках, такі дискусії можуть вилізти для України боком у разі, якщо ми не діятимемо на випередження.

    «Хтось скаржиться на підробку документів, а хтось – більш глобально – на проблеми з впровадженням верховенства права. Наразі це не критично, але «боком» може вилізти. Тому панікувати та хайпувати точно не варто, тільки емоції підігріваємо, а це вже грає на руку Кремлю. Потурбуватися варто: говорити з ЄС потрібно на випередження. Ситуація там може змінитися досить швидко, а сам факт дискусій всередині ЄС стане шаленим подарунком для Росії. Хай обійдуться без подарунків», – вважає Павло Клімкін.

    Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, що деякі країни-учасниці Євросоюзу підняли питання про можливість скасування безвізового режиму для ряду третіх країн, зокрема, України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

    Пізніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав цю інформацію фейком.

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    Теги: МЗС безвізовий режим ЄС Павло Клімкін Україна Франк-Вальтер Штайнмаєр
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    Скандал із безвізом. Ексочільник МЗС розповів, кому вигідні спекуляції