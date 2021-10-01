Скандал із безвізом. Ексочільник МЗС розповів, кому вигідні спекуляції

На думку Клімкіна, панікувати з приводу імовірності сказування безвізу не варто, бо це грає на руку Кремлю

На думку дипломата, сам факт існування дискусій всередині ЄС щодо українського безвізу стане шаленим подарунком для Росії

Спекуляції щодо можливої втрати Україною безвізу не є цілком порожніми, оскільки в Євросоюзі зараз точаться дискусії навколо міграційної політики, зокрема, і навколо України. Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, ідеться в матеріалі Главкома «Скасування безвізу? Що стоїть за політичним шантажем України».

На думку дипломата, що очолював МЗС України у 2014-2019 роках, такі дискусії можуть вилізти для України боком у разі, якщо ми не діятимемо на випередження.

«Хтось скаржиться на підробку документів, а хтось – більш глобально – на проблеми з впровадженням верховенства права. Наразі це не критично, але «боком» може вилізти. Тому панікувати та хайпувати точно не варто, тільки емоції підігріваємо, а це вже грає на руку Кремлю. Потурбуватися варто: говорити з ЄС потрібно на випередження. Ситуація там може змінитися досить швидко, а сам факт дискусій всередині ЄС стане шаленим подарунком для Росії. Хай обійдуться без подарунків», – вважає Павло Клімкін.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, що деякі країни-учасниці Євросоюзу підняли питання про можливість скасування безвізового режиму для ряду третіх країн, зокрема, України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

Пізніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав цю інформацію фейком.

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