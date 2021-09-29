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    ЗМІ: країни ЄС підняли питання про скасування безвізу для України

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    У ЄС скаржаться на часті порушення громадянами країни з безвізовим режимом - ЗМІ: країни ЄС підняли питання про скасування безвізу для України
    У ЄС скаржаться на часті порушення громадянами країни з безвізовим режимом
    фото: reuters

    За даними ЗМІ, Німеччина, Франція та Італія розчарувалися через часті зловживання безвізовим режимом з боку громадян України

    Деякі країни-учасниці Євросоюзу підняли питання про можливість скасування безвізового режиму для ряду третіх країн, зокрема, України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан. Про це повідомляє «Радіо Свобода», у розпорядженні якого опинився внутрішній документ ЄС.

    Видання пише, що таке питання підняли через часті порушення, оскільки громадяни цих країн користуються безвізовим режимом, щоб незаконно проживати в ЄС і подавати необґрунтовані клопотання про притулок.

    За даними ЗМІ, внутрішній документ ЄС датований 27 вересня, він був випущений під час поїздки президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн Західними Балканами.

    Згідно з цим документом, Німеччина, Франція та Італія розчарувалися через часті зловживання безвізовим режимом з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії.

    Також вказується, що число прохань про надання притулку громадянам Грузії за останні три місяці збільшилося на понад ніж 50%. У документі Німеччина згадала Молдову як особливий випадок, коли з червня по серпень 2019 року і з червня по серпень цього року зростання відмов в реадмісії осіб склало 429%.

    Франція вказала проблеми через громадян Албанії, Грузії та Сербії. Бельгія скаржиться на Молдову, а Чехія – на Грузію, Молдову та Україну.

    До слова, на днях прем'єр Денис Шмигаль спрогнозував «цифровий безвіз» для України.

    Також повідомлялося, що США хочуть пускати тільки вакцинованих іноземців.

    Нагадаємо, МЗС оприлюднив топ-10 країн, які найбільше цікавлять українців.

    У вересні Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов. Також нагадаємо, Польща відкрила кордони для українських туристів.

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    Теги: безвізовий режим ЄС Польща Німеччина Молдова Чехія Франція Бельгія Італія політика Грузія українці Україна кордон притулок
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    ЗМІ: країни ЄС підняли питання про скасування безвізу для України