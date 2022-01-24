Ексв’язень Кремля: Про переселенців практично ніхто не піклується

На думку історика та релігієзнавця, держава не докладає достатніх зусиль для підтримки та соціальної адаптації переселенців з окупованих територій

Ігор Козловський: Бачимо слова, а не дії

Наразі держава практично нічого не робить для допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) – тим, хто виїхав на підконтрольну територію з окупованого Криму та окремих районів Луганської та Донецької областей. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив український історик, релігієзнавець, колишній мешканець Донецька та ексв’язень Кремля Ігор Козловський.

На думку вченого, ті, хто залишився на окупованій території, спостерігають за становищем ВПО в Україні і роблять відповідні висновки.

«І це також спостерігають на тому боці і дивляться: «Ага, якщо вам на вільних територіях Україна нічого не дає, то навіщо нам така Україна?», – пояснив колишній в'язень окупантів.

Ігор Козловський додав, що стосунки держави із переселенцями містять відверто дискримінаційні норми.

«Тобто переселенець повинен стати на облік, всі пенсіонери тільки в Ощадбанку обслуговуються тощо. Є певні обмеження… Є приклади стигматизації, що неприпустимо. І цей ярлик, який навішується на людей, які виїхали з окупованої території. Я не скажу, що це масові моменти, але вони мають місце», – зазначив Козловський.

Також ексв’язень Кремля заявив про полонених, що вони, фактично, «стали товаром політичного шантажу».

Раніше повідомлялося, що В Одесі переселенці з Донбасу перекрили дорогу і вимагали відновити електрику.

Нагадаємо, у 2022 році на програму придбання житла для внутрішньо переміщених осіб планують витратити 125 млн грн із держбюджету. Співфінансування з державного та місцевих бюджетів передбачає, що 70% вартості житла сплачується з державного бюджету, а 30% – з бюджету громад. Водночас деякі громади відмовляються від цього через брак коштів.