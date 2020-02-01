Україна готова відкрити ще один контрольний пункт в’їзду-виїзду в Луганській області, – Оліфер



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Продовжується робота над подальшим поліпшенням інфраструктури пунктів пропуску

Україна готова до відкриття контрольного пункту в’їзду-виїзду «Золоте» в Луганській області.

Про це у Facebook написала речниця представника України в ТКГ Дарка Оліфер.

За її словами, відкриття КПВВ було однією із тем обговорення на урядовій нараді під головуванням міністерки у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди.

«Україна готова до відкриття КПВВ »Золоте», як це передбачено домовленостями лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі, його повноцінна робота полегшить перетин лінії зіткнення для всіх мешканців Луганської області», – йдеться у повідомленні.

Вона додала, що продовжується робота над подальшим поліпшенням інфраструктури пунктів пропуску.

Окрім того, на нараді обговорювалось питання повернення боргів від ОРДЛО за спожиту воду.

«Доручено вжити заходів щодо подальшого розвитку проєкту з будівництва залізничної лінії, що з’єднає підконтрольну Україні частину Луганської області з мережею української залізниці», – написала Оліфер.

В ОРЛО наполягають на одночасному відкритті КПВВ у населених пунктах Щастя та Золоте. Натомість для України відкриття КПВВ у Щасті є неприйнятним.

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