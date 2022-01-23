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    Події в Україні

    Ексв’язень Кремля про полонених: «люди стали товаром політичного шантажу»

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    Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял досі залишається у російській тюрмі - Ексв’язень Кремля про полонених: «люди стали товаром політичного шантажу»
    Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял досі залишається у російській тюрмі
    фото з відкритих джерел

    Ігор Козловський: ключі від проблеми звільнення полонених в руках Росії

    Останні два роки немає жодного поступу у питання обміну полоненими між Україною та Росією. Колишній в’язень бойовиків, історик та релігієзнавець Ігор Козловський у інтерв’ю «Главкому» пояснив, чому так відбувається.

    «Причина полягає в тому, що Росія, по-перше, тримає ключі від цієї проблеми. По-друге, вона не просто тримає ключі. Уся історія з полоненими із гуманітарної частини перемовин перейшла до політичної. Слово «обмін» з економічної категорії. Це означає, що люди стали товаром політичного шантажу. Як ви знаєте, навіть у Мінських домовленостях мова йде про звільнення наших полонених. Слід продовжувати роботу у Мінській контактній групі. Міжнародна спільнота повинна постійно тримати це питання в порядку денному і вимагати від Кремля його вирішення. Тільки завдяки спільній роботі з міжнародною спільнотою можна добитися звільнення наших бранців», – сказав Ігор Козловський.

    За словами колишнього в’язня, нині ЗМІ вже не так активно висвітлюють питання звільнення українців із російських катівень. Адже медійних, розкручених людей визволили. Зокрема Сенцова, Кольченка, Клиха, Карпюка.

    «Але ті люди, які залишаються в тюрмах, також є нашими громадянами. Серед них є і відомі – той же Наріман Джелял. Знову ж, на мій погляд, нині немає цього постійного тримання, постійного нагадування у медійному просторі. У соцмережах є, але цього недостатньо. Є також певна втома у суспільства. Є таке враження, що це безкінечна робота. Якщо ми звільняємо людей, вони знову й знову поповнюють кількість ув’язнених, арештованих наших громадян. Я тільки за минулі два місяці був в декількох країнах, виступав якраз з закликом, аби допомагали Україні звільнити наших бранців», – пояснив історик.

    Нагадаємо, радник Банкової заявив, що Україна готова обміняти 60 осіб.

    Раніше повідомлялося, що Росія шукає способи блокування обміну полоненими – представник ТКГ.

    У вересні Україна закликала Росію якнайшвидше провести обмін утримуваними.

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    Теги: Росія ЗМІ історія мова робота радник звільнення
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    Ексв’язень Кремля про полонених: «люди стали товаром політичного шантажу»