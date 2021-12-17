Українським словом року в 2022-у має стати слово «Поступ»

Словом цього року для України можна обрати слово «імунітет»

В кінці року ми оглядаємось назад, щоб осмислити, підсумувати, узагальнити, знайти слова, які не лише пояснюють рік, що минає, але й будуть дороговказами в році майбутньому.

«Perseverance» (наполегливість) стало словом 2021 року за версією Кембриджського словника. Ми справді багато чого завзято і сумлінно робили в цьому році, незважаючи на всі виклики, перешкоди, труднощі, диверсії і погрози агресора, на пандемію.

Словом року для України я б обрав слово «імунітет». Біологи називають імунітетом – здатність організмів протистояти шкідливим мікроорганізмам. І 2021 рік дійсно був роком, коли Україна розвивала не лише здатність протистояти біологічному вірусу, але формувала несприйнятливість і стійкість до інших «шкідливих та агресивних збудників» – фейків, неправди, путінських погроз, обману, свавілля. Ми разом формуємо розумний імунітет, який заснований не на пропаганді чи окозамилюванні, а на правді, фактах, історії, особистому досвіді й добрих традиціях.

Для глибшого розуміння варто згадати про початкове значення слова «імунітет». В Римській державі Immunitas називали громади й осіб, вільних від зобов’язань перед імперією. Наш Immunitas – це можливість жити вільно, в країні, яка більше не керується радянською імперією зла чи її спадкоємцями. Ми вибороли наш Immunitas в століттях боротьби, підтвердили на референдумі 1991 року і відстояли на Майданах. Сьогодні Україна робить визначальні кроки, щоби остаточно вивільнитись з пут російсько-радянської імперії.

Я вірю і надіюся, що нашим, українським словом року в 2022-у стане слово «ПОСТУП» Розвиток, просування вперед, еволюція, щось протилежне відступу, регресу, розділенню та потрясінням. Поступ – неможливий без бачення і віри. Бачення є дороговказом і витвором розуму. Наш розум дозволяє осягнути обрії і визначити прагнення і цілі. Наша віра є силою, яка дозволяє стати на шлях, служить рушієм і підтримкою в дорозі. Так само як світло є одночасно хвилею і часткою, поступ є одночасно справою розуму і віри. Це і є, як на мене, формула успіху в сучасному світі.

Тож, вперед – і з Богом!

Джерело: блог Митрополита Епіфанія

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