В Одесі переселенці з Донбасу перекрили дорогу і вимагали відновити електрику (фото, відео)

У будинку на Успенській, який відключили від світла, проживає понад 100 осіб

Сьогодні в Одесі майже 30 переселенців з Донбасу разом з дітьми влаштували на мітинг під будівлею обласної адміністрації на проспекті Шевченка. Про це повідомляє Odessa.online.

Люди проживають в будинку на Успенській, 4, який їм надали в якості соціального житла. В кінці минулого тижня в приміщенні відключили світло через заборгованість, що накопичилася. Її сума становить 800 тисяч гривень.

На даний момент на Успенській проживає понад 100 осіб, в тому числі діти. Будинок відрізали від електропостачання, але людям не дають можливості укласти договір та закрити всі борги за світло. Укласти договір з Обленерго не можна, бо формально будинку, куди поселили людей, взагалі не існує.

«Приготування їжі зараз нагадує військовий табір, тому що на одному вогнищі дітям готується їжа, а на іншому – кип'ятиться вода. Ми хочемо, щоб нам включили світло, тому що ми готові платити за всі комунальні послуги, власне, раніше ми так і робили, але потім гроші нам повернули», – розповів член ініціативної групи переселенців Ігор Мякоткін.

До мітингувальників вийшов віце-губернатор Сергій Підгайний і запросив їх на зустріч. На ній він пообіцяв, що на найближчій сесії Одеської облради, буде розглянуто питання про передачу будівлі на Успенської, 4 на баланс управління соцзахисту облдержадміністрації.

Проте пікетників обіцянки чиновника не переконали і частина з них вирушили перекривати дорогу на перетині проспекту Шевченка та вулиці Пироговській. Протестувальники ходять по пішохідному переходу і пропускають тільки громадський транспорт.

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