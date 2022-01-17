Електронне голосування. КВУ розніс ініціативу Зеленського в пух і прах

На думку експертів, запровадження електронного голосування приховує серйозні небезпеки

Електронне голосування на загальнонаціональних виборах ,яке планує запровадити чинна влада, приховує у собі кілька великих загроз, які можуть завдати суттєвої шкоди державі та виборчій системі зокрема. Про це під час брифінгу заявив голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель.

На думку політичного експерта, загалом великих ризиків, пов’язаних із запровадженням «електронного голосування» існує три:

Можливе втручання у вибори з боку Російської Федерації. Кошель нагадав ситуацію, яка сталася 14 січня, коли «російські хакери зламали понад 70 державних онлайн ресурсів». Також Кошель нагадав про втручання у систему «Вибори», яке відбулося у 2014 році.

Значне зростання недовіри до результатів голосування з боку українських виборців. «Великий відсоток українських виборців буде вважати, що вибори були сфальсифіковані, тому що довести чесність і прозорість голосування в мережі Інтернет неможливо», – вважає Олексій Кошель.

Можливість фальсифікації виборів шляхом підкупу, який на сьогодні залишається однією з головних складових українських виборів, адже за всю історію спостереження КВУ за виборами «на понад 80% виборчих округів мали місце факти підкупу – прямого і непрямого».

Олексій Кошель зазначив, що якщо буде запроваджено електронне голосування, то ефективність механізму купівлі голосів зросте до 90-100%, оскільки діятимуть пункти по купівлі голосів, які неможливо буде перевірити, і де виборець здійснюватиме волевиявлення під наглядом «контролера».

«Докупити в мажоритарному окрузі 7-10 тис. голосів виборців, які будуть достатні для перемоги, потрібно $200-300 тис., що в рази менше, аніж потрібно для повноцінного ведення виборчої кампанії», – пояснив політичний експерт.

Тому, на думку керівника КВУ, із запровадженням «електронного голосування» реально буде за кілька десятків мільйонів доларів купити третину українського парламенту.

«І ми можемо прогнозувати, що в разі запровадження електронного голосування механізми підкупу можуть бути значно масштабніші і значно ефективніші, ніж зараз», – застеріг Олексій Кошель.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував запровадження в Україні електронного голосування на виборах.

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