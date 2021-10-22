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    Влада контролюватиме інтернет. В Україні з’явиться новий регулятор

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    В Україні з'явиться новий регулятор, який відповідатиме за зв'язок та інтернет - Влада контролюватиме інтернет. В Україні з’явиться новий регулятор
    В Україні з'явиться новий регулятор, який відповідатиме за зв'язок та інтернет
    Фото з відкритих джерел

    В Україні з’явиться новий регулятор, який відповідатиме за якість інтернету та мобільного зв’язку

    В Україні створять нову структуру, яка контролюватиме інтернет та зв’язок. Відповідний проєкт закону вже ухвалили у Верховній Раді у першому читання. Документ підтримали 230 депутатів, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

    Назва нового телекомунікаційного регулятора — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. Вона замінить вже добре відому Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації.

    Необхідність заміни НКРЗІ поясняють гармонізацією законодавства із європейськими вимогами. Діяльність НКРЗІ регулюється законом України «Про телекомунікації», а його положення лише частково відповідають вимогам загальноєвропейського законодавства.

    В Мінцифрі зазначають, що нова комісія контролюватиме якість послуг, які надають оператори, та сприятиме покращенню покриття швидкісного інтернету та мобільного зв’язку в Україні. Зокрема, регулятор буде:

    • визначати населені пункти без інтернету, мобільного зв’язку та забезпечуватиме надання таких послуг;
    • здійснювати державний нагляд (контроль) за діяльністю операторів/провайдерів та надавачів поштових послуг;
    • здійснювати позасудове врегулювання спорів між споживачами та операторами/провайдерами й позасудове врегулювання спорів щодо доступу до інфраструктури;
    • контролювати якість електронних комунікаційних послуг.

    «Закріплення правового статусу регуляторного органу на законодавчому рівні, його повноважень та незалежності повністю відповідає європейським підходам. Це створить передумови для входу України в Єдиний європейський цифровий ринок, оскільки сфера електронних комунікацій є основою для розвитку цифрових послуг», – зазначили у Міністерстві цифрової трансформації.

    Раніше також уряд встановив норми для мобільного інтернету. Відтепер швидкість завантаження файлів для користувача має бути не нижче 2 мегабіт на секунду. А відправлення інформації має відбуватися на швидкості не нижче 0,5 мегабіт на секунду.

    Детальніше про це – за посиланням.

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    Теги: інтернет
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    Влада контролюватиме інтернет. В Україні з’явиться новий регулятор