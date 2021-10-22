Влада контролюватиме інтернет. В Україні з’явиться новий регулятор

В Україні з'явиться новий регулятор, який відповідатиме за зв'язок та інтернет

В Україні з’явиться новий регулятор, який відповідатиме за якість інтернету та мобільного зв’язку

В Україні створять нову структуру, яка контролюватиме інтернет та зв’язок. Відповідний проєкт закону вже ухвалили у Верховній Раді у першому читання. Документ підтримали 230 депутатів, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Назва нового телекомунікаційного регулятора — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. Вона замінить вже добре відому Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації.

Необхідність заміни НКРЗІ поясняють гармонізацією законодавства із європейськими вимогами. Діяльність НКРЗІ регулюється законом України «Про телекомунікації», а його положення лише частково відповідають вимогам загальноєвропейського законодавства.

В Мінцифрі зазначають, що нова комісія контролюватиме якість послуг, які надають оператори, та сприятиме покращенню покриття швидкісного інтернету та мобільного зв’язку в Україні. Зокрема, регулятор буде:

визначати населені пункти без інтернету, мобільного зв’язку та забезпечуватиме надання таких послуг;

здійснювати державний нагляд (контроль) за діяльністю операторів/провайдерів та надавачів поштових послуг;

здійснювати позасудове врегулювання спорів між споживачами та операторами/провайдерами й позасудове врегулювання спорів щодо доступу до інфраструктури;

контролювати якість електронних комунікаційних послуг.

«Закріплення правового статусу регуляторного органу на законодавчому рівні, його повноважень та незалежності повністю відповідає європейським підходам. Це створить передумови для входу України в Єдиний європейський цифровий ринок, оскільки сфера електронних комунікацій є основою для розвитку цифрових послуг», – зазначили у Міністерстві цифрової трансформації.

Раніше також уряд встановив норми для мобільного інтернету. Відтепер швидкість завантаження файлів для користувача має бути не нижче 2 мегабіт на секунду. А відправлення інформації має відбуватися на швидкості не нижче 0,5 мегабіт на секунду.

Детальніше про це – за посиланням.