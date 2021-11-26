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    Вибори онлайн: в Офісі президента готуються до паралельного голосування

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    Зеленський: Можуть бути онлайн-вибори &ndash; так. Чи це буде через &laquo;Дію&raquo;, зовсім не факт - Вибори онлайн: в Офісі президента готуються до паралельного голосування
    Зеленський: Можуть бути онлайн-вибори – так. Чи це буде через «Дію», зовсім не факт
    фото РБК Україна

    Зеленський: проведення онлайн-виборів не означає, що у людей не буде можливості голосувати у звичайний спосіб

    Можливість запровадження в Україні онлайн-голосування від час виборів є цілком імовірною, і над її запровадженням уже працюють спеціалісти. Про це Зеленський заявив під час пресмарафону «30 запитань президенту України».

    «Ми обіцяли, що буде паралельно онлайн-голосування. Це не відміняє, до речі, звичайні вибори. Але ми туди йдемо, вважаю, було б дуже корисно через рішення законодавства. Можуть бути онлайн-вибори – так. Чи це буде через «Дію», зовсім не факт. Питання проробляється, але воно не може бути без рішення Верховної Ради. Але це не означає, що у людей не буде можливості голосувати у звичайний спосіб. Ми ще не знаємо, коли вони відбудуться. Над цим працюють найкращі компанії. Скажу відверто, цифрову митницю, вибори, перепис населення ми проробляємо з двома компаніями: Microsoft та Apple. Але про це може розповісти людина, яка дуже предметно відповідає за це в нашій державі – Михайло Федоров», – заявив Зеленський.

    Як раніше повідомлялося, експерт з кібербезпеки пояснив, чим небезпечна «Дія».

    Також кіберексперт назвав головні недоліки додатку «Дія».

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    Теги: вибори Володимир Зеленський Apple президент Microsoft
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    Вибори онлайн: в Офісі президента готуються до паралельного голосування