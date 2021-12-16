Корнієнко допустив машинне голосування на виборах та назвав вартість «експерименту»

Під час машинного голосування бюлетень вкладають не в урну, а в спеціальну техніку, яка відразу зараховує голос

«До 2024 року, я думаю, можна говорити про експерименти з машинним голосуванням», – припускає Корнієнко

Перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко припустив можливі «експерименти» під час проведення наступних виборів у 2024 році. Мова йде про машинне голосування, однак для його впровадження хоча б у великих містах необхідно до мільярда гривень. Про це він розповів в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Що ми можемо робити для збільшення мотивації людей брати участь у виборах – це, звичайно, так зване машинне голосування, воно в усьому світі вже імплементується. Це коли ти бюлетень вкладаєш не в урну, а в таку машину, і вона відразу твій голос зараховує. Це, звичайно, унеможливить фальсифікації на дільницях, це унеможливить різні маніпуляції з протоколами, які були навіть і на останніх місцевих виборах», – розповів Корнієнко.

Він пояснив, що мова йде про дуже великі інвестиції, оскільки є 30 тисяч дільниць, а на кожну треба дві машини.

«Одна коштує від €400 до 700 в залежності від оснащеності, тобто €30 млн десь треба взяти. Це 7 млрд грн просто на переоснащення, ще треба навчити членів комісій і так далі. Але це перспективний напрямок, весь світ до нього йде. До 2024 року, я думаю, можна говорити про експерименти з машинним голосуванням», – припускає Корнієнко.

За його словами, впровадження машинного голосування залежить від того, скільки держава зможе виділити на це коштів.

«Якщо ми зможемо знайти на це кількасот мільйонів гривень, хоча б до мільярда, ми зможемо у всіх великих містах це запустити, там великі дільниці і довгий підрахунок. Одна з причин, чому молодь не цікава до виборів, це те, що все відбувається довго, ми це теж все досліджували», – зазначив Корнієнко.

Він додав, що з іншого боку на таких дільницях мають лишатися й урни для «традиційних» виборців, старшого покоління, для тих, хто давно цим займається.

Зазначимо, понад половина громадян України негативно ставиться до можливості того, що президент України Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін.

Читайте також: