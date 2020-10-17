Ердоган під час розмови з Трюдо «зробив йому сюрприз» і передав слухавку Зеленському



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Зеленський і Трюдо були приємно здивовані можливістю дружньої розмови у такому форматі, кажуть у пресслужбі президента України

Лідери України та Канади обмінялися дружніми привітаннями, заявили в Офісі президента

Під час робочого візиту президента України до Туреччини відбулася коротка телефонна розмова Володимира Зеленського, Реджепа Таїпа Ердогана та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Про це повідомляє Офіс президента.

Прем'єр-міністр Канади мав телефонну розмову з президентом Туреччини, під час якої Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що в нього є сюрприз для Джастіна Трюдо – і передав слухавку Володимиру Зеленському.

Лідери України та Канади обмінялися дружніми привітаннями й коротко обговорили питання спільного порядку денного та взаємодії в актуальних проєктах.

Зазначається, що Зеленський і Трюдо були приємно здивовані можливістю дружньої розмови у такому форматі.

Нагадаємо, Офіс президента опублікував заяву Володимира Зеленського та його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана за підсумками зустрічі в Стамбулі.

Ердоган заявив, що Туреччина не визнавала та не визнає незаконну анексію українського Криму Російською Федерацією.

Президент Зеленський сказав, що Україна та Туреччина готові поглиблювати стратегічне партнерство.

Також повідомлялося, що Зеленський хоче залучити більше турецьких компаній до «Великого будівництва».

До слова, 15 жовтня Зеленський у Стамбулі мав зустріч з патріархом Варфоломієм.