Зеленський обговорив з Трюдо лібералізацію візового режиму з Канадою



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Володимир Зеленський та Джастін Трюдо вкотре підняли теми лібералізації візового режиму

«Лібералізація Канадою візового режиму для українців залишається незмінно актуальним питанням для мене», заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається на прогрес у поступовій лібералізації Канадою візового режиму для громадян України.

Про це він сказав під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, повідомляє пресслужба глави держави.

«Лібералізація Канадою візового режиму для українців залишається незмінно актуальним питанням для мене. Сподіваюся, нам вдасться зрушити цей процес і досягти спрощення для українців, котрі мандрують до Канади», – зазначив Зеленський.

Також сторони обговорили можливість координації заходів, яких вживають обидві країни для подолання наслідків, спричинених коронавірусом. Президент України та прем'єр-міністр Канади висловилися за усунення штучних перешкод на шляху розвитку міжнародної торгівлі для підтримки національних економік, послаблених пандемією, а також забезпечення доступу всіх країн до необхідних медичних товарів.

«Мої слова щирої підтримки вашому уряду та всім канадцям у боротьбі з коронавірусом. Глибоко співчуваю рідним і близьким померлих та бажаю якнайшвидшого одужання хворим», – сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський поінформував Трюдо про ситуацію на Донбасі та послідовні кроки України щодо мирного врегулювання.

«Досягнення миру на Донбасі залишається ключовим пріоритетом для мене. Дякую за рішучу підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності нашої держави», – сказав президент України.

Також Зеленський і Трюдо обговорили перебіг реформ в Україні. Прем’єр-міністр Канади назвав мужніми кроки президента України у напрямку реформування держави та висловив підтримку, зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили питання щодо спрощення візового режиму між країнами та можливість співпраці у протидії коронавірусу.

Тюдо зазначив, що, попри складну ситуацію, зараз є можливість переглянути візовий режим для його лібералізації, і над цим потрібно працювати.

Згодом Зеленський заявив, що Трюдо хоче наблизити лібералізацію візового режиму з Канадою.

Як відомо, у 2019 році Канада відмовила у візі понад 26% заявникам з України. Порівняно з попередніми роками ситуація з відмовами у візах «радикально не змінилася».