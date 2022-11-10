Франція передасть Україні гаубиці Caesar: коли надійде допомога

Міноборони Франції зауважило, що військова допомога Україні не робить країну учасником війни

Міністр оборони Франції Себастьян Лекарню заявив, що влада Франції збирається передати Україні ще шість гаубиць Caesar. Про це він повідомив в ефірі LCI.

За словами міністра, це озброєння, яке президент Франції Еммануель Макрон обіцяв передати Україні в рамках військової допомоги.

«Ми доставимо їх у найближчі тижні. Поки що ми поставили інші види артилерії попереднього покоління-гаубиці TRF1», – сказав Лекорню.

Себастьян Лекарню наголосив, що Париж виконає свою обіцянку, відправити Україні 24 гаубиць Caesar. Він також зазначив, що військова допомога Україні не робить Францію учасником війни.

Caesar – це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані зазвичай знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція надасть Україні зенітні ракетні комплекси (ЗРК) малої дальності Crotale.

Разом з тим Париж виділив 100 млн євро у фонд, який Україна може на свій розсуд витрачати на закупівлі чогось за умови, що постачальником буде Франція. Зокрема, надійшло замовлення французькій фірмі, яка постачає понтонні мости.