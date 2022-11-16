Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні: що саме надійде
Мільйон євро Берлін спрямує на відновлення української енергосистеми
Міністерство закордонних справ ФРН виділяє Україні €1 млн на відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів РФ енергетичної інфраструктури, повідомляє посольство Німеччини в Україні у середу, 16 листопада.
«У відповідь на численні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України Федеральне міністерство закордонних справ ФРН виділяє мільйон євро як невідкладну допомогу, яка буде внесена до Фонду енергетичної підтримки України», – йдеться у заяві посольства, опублікованій у Twitter.
Також Німеччина оголосила додатковий пакет з військової підтримки України, повідомили у пресслужбі міністерства оборони ФРН.
Пакет включатиме:
- боєприпаси до реактивних систем залпового вогню Mars II;
- запчастини для кулеметів М2;
- три танкові тягачі М1070 й 17 захищених позашляховиків;
- 24 кулемети MG3;
- 10 датчиків та глушилок для захисту від БПлА;
- мобільні засоби розмінування, польові обігрівачі;
- автомобільна техніка та запчастини.
Нагадаємо, також Швеція надасть для України системи протиповітряної оборони та зимове спорядження.
Раніше стало відомо, що Швеція направить в Україну системи протиповітряної оборони, але з міркувань безпеки не може сказати, які саме.
Крім того, Пентагон у четвер, 11 листопада, оголосив про новий пакет військової допомоги ЗСУ.
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