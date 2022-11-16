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Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні: що саме надійде

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні: що саме надійде
У відповідь на атаки РФ на об'єкти енергоінфраструктури України у Берліні ухвалили рішення про виділення невідкладної допомоги на відновлення 
фото з відкритих джерел

Мільйон євро Берлін спрямує на відновлення української енергосистеми 

Міністерство закордонних справ ФРН виділяє Україні €1 млн на відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів РФ енергетичної інфраструктури, повідомляє посольство Німеччини в Україні у середу, 16 листопада.

«У відповідь на численні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України Федеральне міністерство закордонних справ ФРН виділяє мільйон євро як невідкладну допомогу, яка буде внесена до Фонду енергетичної підтримки України», – йдеться у заяві посольства, опублікованій у Twitter. 

Також Німеччина оголосила додатковий пакет з військової підтримки України, повідомили у пресслужбі міністерства оборони ФРН.

Пакет включатиме:

  • боєприпаси до реактивних систем залпового вогню Mars II; 
  • запчастини для кулеметів М2;
  • три танкові тягачі М1070 й 17 захищених позашляховиків; 
  • 24 кулемети MG3;
  • 10 датчиків та глушилок для захисту від БПлА;
  • мобільні засоби розмінування, польові обігрівачі;
  • автомобільна техніка та запчастини.

Нагадаємо, також Швеція надасть для України системи протиповітряної оборони та зимове спорядження.

Раніше стало відомо, що Швеція направить в Україну системи протиповітряної оборони, але з міркувань безпеки не може сказати, які саме. 

Крім того, Пентагон у четвер, 11 листопада, оголосив про новий пакет військової допомоги ЗСУ. 

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Теги: Берлін Німеччина посольство розмінування

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