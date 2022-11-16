Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні: що саме надійде

У відповідь на атаки РФ на об'єкти енергоінфраструктури України у Берліні ухвалили рішення про виділення невідкладної допомоги на відновлення

Мільйон євро Берлін спрямує на відновлення української енергосистеми

Міністерство закордонних справ ФРН виділяє Україні €1 млн на відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів РФ енергетичної інфраструктури, повідомляє посольство Німеччини в Україні у середу, 16 листопада.

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«У відповідь на численні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України Федеральне міністерство закордонних справ ФРН виділяє мільйон євро як невідкладну допомогу, яка буде внесена до Фонду енергетичної підтримки України», – йдеться у заяві посольства, опублікованій у Twitter.

Також Німеччина оголосила додатковий пакет з військової підтримки України, повідомили у пресслужбі міністерства оборони ФРН.

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Пакет включатиме:

боєприпаси до реактивних систем залпового вогню Mars II;

запчастини для кулеметів М2;

три танкові тягачі М1070 й 17 захищених позашляховиків;

24 кулемети MG3;

10 датчиків та глушилок для захисту від БПлА;

мобільні засоби розмінування, польові обігрівачі;

автомобільна техніка та запчастини.

Нагадаємо, також Швеція надасть для України системи протиповітряної оборони та зимове спорядження.

Раніше стало відомо, що Швеція направить в Україну системи протиповітряної оборони, але з міркувань безпеки не може сказати, які саме.

Крім того, Пентагон у четвер, 11 листопада, оголосив про новий пакет військової допомоги ЗСУ.

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