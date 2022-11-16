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«Рамштайн-7»: Резніков назвав головний пріоритет для України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Рамштайн-7»: Резніков назвав головний пріоритет для України
Резніков подякував главі Пентагону Ллойду Остіну за керівництво міжнародною коаліцією проти зла
фото: Олексій Резніков/Twitter

 Резніков: «Ми працюємо над інтегрованою та ешелонованою системою ППО» 

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пріоритетом для України на сьомому засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») залишається захист неба. Про це міністр написав у Твіттері.

«Захист українського неба є нашим пріоритетом №1 і темою №1 на «Рамштайні-7». Разом із нашими партнерами ми працюємо над інтегрованою та ешелонованою системою ППО. Готуємося до зими на полі бою», – зазначив Резніков.

Він також подякував главі Пентагону Ллойду Остіну за керівництво міжнародною коаліцією проти зла.

Нагадаємо, триває 266-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали два авіаційні, три ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

Теги: Олексій Резніков війна

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