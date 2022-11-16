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Хто винен у падінні ракети в Польщі та допомога Україні. П'ять важливих новин 16 листопада 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Хто винен у падінні ракети в Польщі та допомога Україні. П'ять важливих новин 16 листопада 
Триває 266 доба війни, гуртом боремося з країною-терористкою 
фото: Facebook/Повітряне командування Центр

Сьогодні багато країн заявили про виділення пакетів військової підтримки для Києва 

Сьогодні, 16 листопада, сталися важливі події, які засвідчили: українці та ЗСУ наближають перемогу за підтримки всього світу. «Главком» зібрав для вас найголовніші новини доби, що минає. 

Країна-терористка Росія відповідальна за падіння ракет на територію Польщі

Сполучені Штати Америки поклали вину за падіння ракети на території Польщі на Росію. Вашингтон довіряє польському розслідуванню вибуху, яке встановило, що інцидент, найімовірніше, був спричинений українською ракетою ППО. Однак у трагічному інциденті в кінцевому рахунку винна Росія, бо Україна мала і має повне право захищати себе.

Воєнний стан продовжений до 19 лютого

Верховна Рада проголосувала за указ президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 19 лютого 2023 року. 

Хто винен у падінні ракети в Польщі та допомога Україні. П'ять важливих новин 16 листопада  фото 1

Допомога для України від світової спільноти

Німеччина оголосила додатковий пакет з військової підтримки України. Крім того, міністерство закордонних справ ФРН виділяє Україні €1 млн на відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів РФ енергетичної інфраструктури

А ще Швеція надасть для України системи протиповітряної оборони та зимове спорядження.

До слова, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пріоритетом для України на сьомому засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») залишається захист неба.

Як НАТО планує допомагати Україні

Одним з головних пріоритетів для Північноатлантичного альянсу, після інциденту у Польщі, залишається надання Україні систем протиповітряної оборони. Однак після падіння ракети на території Польщі після обстрілу Росією, Німеччина та партнери НАТО не розглядають можливість запровадження безпольотної зони над Україною

ЗСУ працюють, тож рашистам несолодко

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на території України. Так, в результаті вогневого ураження району зосередження противника 15 листопада, у населеному пункті Денежникове Луганської області втрати ворога склали близько 50 осіб загиблими та пораненими. Також підтверджено ліквідацію вісім окупантів та поранення 16 озброєних осіб 9 листопада в районі міста Амвросіївка Донецької області.

Підтверджено успішне вогневе ураження місця розташування особового складу противника 15 листопада в районах населених пунктів Скадовськ, Новомиколаївка та Нова Маячка. Інформація щодо кількості втрат загарбників уточнюється.

Хто винен у падінні ракети в Польщі та допомога Україні. П'ять важливих новин 16 листопада  фото 2

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу два удари. Під ураження потрапили дві позиції зенітних ракетних комплексів противника.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів російських окупантів.

Нагадаємо, триває 266-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали два авіаційні, три ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. 

Читайте також: Чим швидше Росія програє цю війну, тим краще буде для її майбутнього

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