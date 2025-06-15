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Словаччина шантажує ЄС через російський газ? Фіцо просить відкласти санкції

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Словаччина шантажує ЄС через російський газ? Фіцо просить відкласти санкції
Фіцо: Словаччина не має причин страждати через Україну
фото з відкритих джерел

Фіцо просить відкласти санкції ЄС проти РФ: Словаччина не хоче «страждати через Україну»

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо доручив міністру закордонних справ Юраю Бланару просити відкладення голосування щодо нового пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Фіцо наполягає, щоб питання російського газу було вирішено до того, як ЄС розглядатиме подальші обмежувальні заходи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dennіk N.

«Ми хочемо попросити, щоб ми зараз не обговорювали санкції, а спочатку обговорили цю тему», – заявив Роберт Фіцо.

За його словами, можливість купівлі російського газу має припинитися з 1 січня. У зв'язку з цим Фіцо висловив занепокоєння щодо майбутнього Словаччини: він запитує, які гарантії матиме країна, що в неї буде достатньо газу, і що ціни для домогосподарств суттєво не зростуть після цього терміну.

«Словаччина не має причин страждати через Україну», – заявив Фіцо.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та глава Республіки Сербської Мілорад Додік потрапили до бази сайту «Миротворець».

Зазначається, що Фіцо було внесено до списку через поширення наративів кремлівської пропаганди, а Додік робив замах на суверенітет і територіальну цілісність України.

 

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Теги: Роберт Фіцо Словаччина Європа санкції

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