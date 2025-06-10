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Фіцо та Додіка внесено в базу «Миротворець»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Фіцо та Додіка внесено в базу «Миротворець»
колаж: Главком

Фіцо внесено до списку через поширення наративів Кремля, а Додік робив замах на суверенітет і територіальну цілісність України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та глава Республіки Сербської Мілорад Додік потрапили до бази сайту «Миротворець». Про це передає «Главком».

Зазначається, що Фіцо було внесено до списку через поширення наративів кремлівської пропаганди, а Додік робив замах на суверенітет і територіальну цілісність України.

Фіцо та Додіка внесено в базу «Миротворець» фото 1
Фіцо та Додіка внесено в базу «Миротворець» фото 2

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, після зустрічі президентів України та США 28 лютого, заявив, що країна відмовляється надавати Україні фінансову чи військову допомогу у війні проти Росії. 

За словами Фіцо, Словаччина не підтримує стратегію «мир через силу», вважаючи її лише приводом для затягування війни. Він також висловив думку, що Україна не має достатньої військової могутності для ведення переговорів із позиції сили.

Також палата депутатів Словаччини відхилила проєкт резолюції, яка засуджує російські атаки на Кривий Ріг і Суми. Зазначається, що відповідну пропозицію на розгляд виніс опозиційний депутат Ондрей Достал, але більшість депутатів відхилили її. А премʼєр-міністр Роберт Фіцо відмовився прямо засудити напад Росії на Суми, зазначивши, що у нього «недостатньо інформації».

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Теги: Роберт Фіцо Сербія Словаччина Україна

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Політика

Фіцо та Додіка внесено в базу «Миротворець»
Фіцо та Додіка внесено в базу «Миротворець»
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