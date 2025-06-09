Фіцо заявив, що заблокує санкції проти РФ, якщо вони шкодитимуть інтересам Словаччини

Фіцо: Якщо санкції можуть нашкодити Словаччині, я за них ніколи не проголосую

Також Фіцо виступив проти можливих обмежень на імпорт російського ядерного палива, яке використовується на словацьких АЕС

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що накладення Європейським Союзом нових санкцій проти Росії не отримає підтримки з боку його країни, якщо ці обмеження суперечитимуть національним інтересам Словаччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Reuters.

Фіцо наголосив, що Братислава прагне залишатися конструктивним учасником європейської спільноти, однак у разі шкоди для власної держави не підтримає жодних ініціатив. Зокрема, він виступив проти можливих обмежень на імпорт російського ядерного палива, яке використовується на словацьких АЕС.

«Якщо санкції можуть нашкодити Словаччині, я за них ніколи не проголосую», – підкреслив глава уряду.

Фіцо також додав, що підтримує співпрацю в межах ЄС, але лише за умови дотримання інтересів своєї країни.

Раніше ми писали, що канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина може призупинити фінансування Словаччини з бюджету ЄС, якщо Братислава продовжить відходити від узгодженого курсу блоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами канцлера, держави, які порушують принципи верховенства права, можуть бути притягнуті до відповідальності та позбавлені фінансування з боку ЄС. Фрідріх Мерц також згадав Угорщину, яка вже втратила значну частину фінансової підтримки через порушення принципів верховенства права. Він наголосив на необхідності збереження тиску на Будапешт.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, після зустрічі президентів України та США 28 лютого, заявив, що країна відмовляється надавати Україні фінансову чи військову допомогу у війні проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його сторінку у Facebook.

За словами Фіцо, Словаччина не підтримує стратегію «мир через силу», вважаючи її лише приводом для затягування війни. Він також висловив думку, що Україна не має достатньої військової могутності для ведення переговорів із позиції сили.

До слова, палата депутатів Словаччини відхилила проєкт резолюції, яка засуджує російські атаки на Кривий Ріг і Суми. Про це повідомляє SME, передає «Главком». Зазначається, що відповідну пропозицію на розгляд виніс опозиційний депутат Ондрей Достал, але більшість депутатів відхилили її. А премʼєр-міністр Роберт Фіцо відмовився прямо засудити напад Росії на Суми, зазначивши, що у нього «недостатньо інформації».