Франція змінила вимоги в'їзду для українців

Громадяни України мусять мати підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат тесту

Уряд Франції оновив санітарні вимоги для в'їзду до Франції для громадян України. Про це повідомив у Facebook Консульський підрозділ посольства України у Франції.

Зокрема, зазначається, що Україна перебуває в класифікаторі країн із захворюваності на Covid-19 у помаранчевій групі.

«Починаючи від 1 лютого 2022 р. для в'їзду на територію Франції громадяни України повинні представити в пунктах прикордонного контролю підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антигенного тесту або ПЛР-тесту», – йдеться у дописі.

При цьому, сертифікат повної вакцинації буде визнаватись при умові, що з часу останньої вакцини не минуло дев’ять місяців. В іншому разі потрібно зробити бустерну вакцинацію Pfizer або Moderna.

У разі відсутності сертифікату про вакцинацію, то для в’їзду у Францію, як і раніше, необхідно надати документальні підтвердження нагальної необхідності поїздки до країни, а також – негативний результат антигенного чи ПЛР-тесту та дотриматися семиденної самоізоляції, – зазначають у консульському підрозділі посольства.

Як відомо, Німеччина запровадила жорсткіші правила в'їзду для українців.

Раніше Азербайджан скасував обмеження на в'їзд для українців.

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