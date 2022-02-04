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    Франція змінила вимоги в'їзду для українців

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    Нові правила діють від початку лютого - Франція змінила вимоги в'їзду для українців
    Нові правила діють від початку лютого
    фото з відкритих джерел

    Громадяни України мусять мати підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат тесту

    Уряд Франції оновив санітарні вимоги для в'їзду до Франції для громадян України. Про це повідомив у Facebook Консульський підрозділ посольства України у Франції.

    Зокрема, зазначається, що Україна перебуває в класифікаторі країн із захворюваності на Covid-19 у помаранчевій групі.

    «Починаючи від 1 лютого 2022 р. для в'їзду на територію Франції громадяни України повинні представити в пунктах прикордонного контролю підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антигенного тесту або ПЛР-тесту», – йдеться у дописі.

    При цьому, сертифікат повної вакцинації буде визнаватись при умові, що з часу останньої вакцини не минуло дев’ять місяців. В іншому разі потрібно зробити бустерну вакцинацію Pfizer або Moderna.

    У разі відсутності сертифікату про вакцинацію, то для в’їзду у Францію, як і раніше, необхідно надати документальні підтвердження нагальної необхідності поїздки до країни, а також – негативний результат антигенного чи ПЛР-тесту та дотриматися семиденної самоізоляції, – зазначають у консульському підрозділі посольства.

    Як відомо, Німеччина запровадила жорсткіші правила в'їзду для українців.

    Раніше Азербайджан скасував обмеження на в'їзд для українців.

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    Теги: Франція Україна коронавірус
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    Франція змінила вимоги в'їзду для українців