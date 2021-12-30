Названо ТОП-5 країн, з яких приїжджає найбільше туристів до Києва

Із січня по грудень 2021 року Київ відвідало близько 700 тис. іноземних туристів

Туристична сфера Києва відновлює пандемічні показники: цифри за 11 місяців

Туристична сфера Києва продовжує відновлювати показники допандемічних часів. Так, станом на 1 грудня 2021 року туристичний збір сягнув показника в 73 млн грн, що свідчить про відвідування столиці близько 700 тисячами іноземних туристів. Про це повідомляє пресслужба Київради.

За словами начальниці Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації Марини Радової, туристична сфера Києва має значно кращі тенденції у відновленні показників допандемічних часів, у порівнянні зі світовим туристичним сектором. Наразі близько 80% туристичної галузі столиці вже відновлено.

«Київ є комфортною локацією для туристів, оскільки має зручне розташування, високоякісний рівень надання послуг, конкурентоспроможну цінову політику та доступний багатоплановий відпочинок відповідно до вподобань кожного туриста. Також столиця є відомим історико-культурним осередком, що становить великий інтерес для туристів з усього світу. Крім того, важливим аспектом, який привертає увагу туристів, є належний рівень безпеки. Так, у Києві цілодобово функціонують лабораторії, де можна здати Covid-тест, а в разі погіршення самопочуття можливо отримати кваліфіковану невідкладну лікарську допомогу та медичні послуги», – зазначила Радова.

В Управлінні туризму та промоцій КМДА додали, що механізм збору та обчислення статистичних даних з відвідування туристами столиці удосконалюється, що дає змогу отримати реальну статистику.

До ТОП-5 країн, з яких приїжджає найбільше туристів до Києва, увійшли:

Ізраїль, США, Німеччина, Туреччина, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, 23 грудня відбулась презентація нового туристично-культурного хабу Києва. На порталі guide.kyivcity.gov.ua можна дізнатись про туристичні локації, актуальні події та отримати іншу корисну інформацію: про туристично-інформаційні центри, карту метро, міський транспорт тощо. Новий хаб є інклюзивним – для людей із порушеннями зору доступні різні версії сайту. Також на порталі представлені 3D-тури.



