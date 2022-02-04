Коронавірус забрав чоловіка у популярної української артистки
Солістка «Лісапетного батальйону» Наталія Фаліон розповіла, як непросто переживає втрату
Наталя Фаліон розказала про своє горе лише через кілька місяців після втрати
Солістка українського гурту «Лісапетний батальйон», 63-річна Наталія Фаліон заявила, що восени 2021 року поховала свого коханого, з яким познайомилася кілька років тому.
«Моя кохана людина чотири місяці тому померла. Я не розголошувала це. Щастям треба ділитися, щоб і люди коло тебе були щасливі, а горе – це тільки твоє. Не хотіла засмучувати всіх людей, які мене люблять, щиро мені зичать щастя. Ми захворіли на коронавірус. Я вижила, а Сергій помер від коронавірусу 30 вересня. Тож не все так просто. Я тримаюся. Люблю себе за те, що вмію триматися», – розповіла артистка в інтерв'ю «КП в Украине».
Нагадаємо, Наталя Фаліон втратила свого першого чоловіка сього лише чотири роки тому, буквально через кілька тижнів у неї помер й син. Стосунки із Сергієм у неї почались лише кілька років тому.
Гурт «Лісапетний батальйон» став відомим 2013 року після участі у шоу «Х-фактор» на СТБ.
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А 25 листопада в Олександрівській лікарні Києва від ускладнень через Covid-19 помер ексмер столиці Олександр Омельченко. Колишньому міському голові було 83 роки.
Тим часом Україна другий день поспіль оновлює коронавірусний антирекорд.
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