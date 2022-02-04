Коронавірус забрав чоловіка у популярної української артистки

Наталя Фаліон розказала про своє горе лише через кілька місяців після втрати

Солістка українського гурту «Лісапетний батальйон», 63-річна Наталія Фаліон заявила, що восени 2021 року поховала свого коханого, з яким познайомилася кілька років тому.

«Моя кохана людина чотири місяці тому померла. Я не розголошувала це. Щастям треба ділитися, щоб і люди коло тебе були щасливі, а горе – це тільки твоє. Не хотіла засмучувати всіх людей, які мене люблять, щиро мені зичать щастя. Ми захворіли на коронавірус. Я вижила, а Сергій помер від коронавірусу 30 вересня. Тож не все так просто. Я тримаюся. Люблю себе за те, що вмію триматися», – розповіла артистка в інтерв'ю «КП в Украине».

Нагадаємо, Наталя Фаліон втратила свого першого чоловіка сього лише чотири роки тому, буквально через кілька тижнів у неї помер й син. Стосунки із Сергієм у неї почались лише кілька років тому.

Солістка «Лісапетного батальйону» вижила, а її коханий помер від коронавірусу

Гурт «Лісапетний батальйон» став відомим 2013 року після участі у шоу «Х-фактор» на СТБ.

Нагадаємо, у жовтні минулого року подружжя українських письменників померло від коронавірусу з різницею у день.

На початку листопада 2021 року коронавірусна хвороба забрала українську поетесу Світлану Йовенко. Вона померла на 76-му році життя в реанімації ковідного відділення 10-ої київської лікарні.

А 25 листопада в Олександрівській лікарні Києва від ускладнень через Covid-19 помер ексмер столиці Олександр Омельченко. Колишньому міському голові було 83 роки.

Тим часом Україна другий день поспіль оновлює коронавірусний антирекорд.

До слова, головна інфекціоністка розповіла, скільки насправді в Україні хворих на Covid-19.

Також вчора стало відомо, що глава Офісу президента Андрій Єрмак захворів на коронавірус.